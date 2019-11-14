社論─確保台灣半導體產業優勢

中國經濟下滑，公司債違約現象頻生，其半導體產業也面臨嚴酷考驗。中國半導體國家隊紫光集團虧損不斷擴大，去年虧損六．三一億人民幣，今年上半年虧損增至卅七億人民幣，而其沉重的債務能否承擔，引發外界質疑。特別的是，紫光集團董事長兼執行長趙偉國日前坦承，中國半導體產業還有非常長的路要走，坐冷板凳還要坐十年。此語在美中貿易戰之際，似有欺敵之嫌，但中國半導體產業缺乏關鍵技術，無法達到自主目標，卻是不爭的事實。

半導體是科技產業的關鍵技術，去年中國半導體貿易逆差達二二七五億美元，與進口能源金額相當，形同兩項重要戰略物資嚴重依賴外國的供應，因此扶植半導體產業成為中國的優先政策。中國撒下巨資、政策優惠，扶植半導體產業不遺餘力，在二○一四年投入大基金首期人民幣一四○○億元，今年再加碼大基金二期人民幣二千億元，再配合地方政府的投資參股，全面加速本國半導體的成長。由產值來看，中國急起直追，對全球排名第二的台灣與第三的南韓造成嚴重威脅，但就技術層次而論，中國不願踏實進行基礎研究，只圖採取併購、挖角，甚至偷竊智慧財產的不當手法，以圖快速崛起。但是如此的途徑，卻在歐美日遭到嚴格審查，視為國安隱憂，導致多數併購案胎死腹中，無法取得高階技術。結果，中國半導體產業看似龐大，卻是局部過熱，且集中在低層次競爭。據《日經新聞》報導，中國提出二○二五年半導體自給率七十％目標，去年僅約十五％，其發展半導體產業的政策顯然失敗了。

美中貿易戰已延伸為科技戰，川普政府對美企發布禁售華為高階零組件的命令，固然使中國的5G、ＡＩ、物聯網的研發遭受重創，卻反而更加強化其加速發展半導體的決心。在如此情境下，台灣必然成為美中爭相拉攏的對象。以台積電為例，其為全球最大的晶圓製造廠，市佔率逾五成，製程與良率領先同業，是各大科技廠爭相投單的對象，這也包括華為等中國大廠，因此在美國的禁售令之下，處境微妙。據十月廿八日《紐約時報》報導指出，美國國防部近來積極地與晶片製造業者溝通，鼓勵他們在美國本土建造新的半導體生產線，確保軍事用的先進晶片供應無虞。文中點名台積電是美國國防部亟欲說服至美國投資設廠的對象之一。接著十一月四日，英國《金融時報》報導又點出，過去一年來，美國政府一直設法說服台灣政府，希望能管制台積電為華為代工製造晶片。該報並引述一位華府官員向台灣外交官員說的話：「台積電為華為代工製造的晶片，被直接用在瞄準台灣的飛彈上！」另外，十月廿九日，華府智庫舉辦的「科技移轉中國的風險管理」論壇，會中與談人之一、美國前國會幕僚，並曾參與制定外國投資風險評估現代化法案的漢克（David Hanke）強調：「我們很清楚知道中國是如何看待台灣的，若未來兩國的敵意爆發，將會非常危險…，如果我們仰賴台灣製造的晶片，是非常短視近利的。」談話中清楚表達部分美國人對台灣維護自身科技安全能力的不信任。但另一種說法則是，美國也有意組成一支高科技隊伍，台灣的台積電被美國軍方視為是重要的拉攏對象之一。這些事態的發展，呈現了張忠謀宣稱在動亂的時代，「台積電是地緣策略家的兵家必爭之地」的脈絡。

台灣的半導體產業不但具有地緣政治的重要性，在自身的經濟發展上，同樣發揮舉足輕重的效用，尤其今年在貿易戰的衝擊下，獲得轉單效應，經濟成長率一再上修，領先亞洲四小龍，半導體產業的傑出表現，居功厥偉。未來的全球經貿版圖，將分為以美國為首的ＵＳＭＣＡ供應鏈（非紅供應鏈），以中國為主的ＲＣＥＰ供應鏈（紅色供應鏈）等兩大體系的競爭，台灣目前悠遊其中，佔據核心戰略地位。然而，一旦兩大體系對決情勢不可免，台灣半導體產業如何兼顧地緣政治與全球產業供應鏈的最佳利益，實有賴政府與廠商的共同努力與凝聚智慧，才能化危機為轉機，確保台灣的經濟發展與國家安全。

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