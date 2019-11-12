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自由廣場》一個記者想起張善政的話

2019-11-12 05:30
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◎ 黃瑞麟

猶記二月二十日下午，臨時被通知到台北遠東飯店地下一樓採訪前行政院長張善政記者會，他比約定時間晚幾分鐘出現，站好位置後，向媒體宣布一個令人驚訝的決定：要以無黨籍身分參選總統。

當時張善政強調，要給民眾一個新的、不一樣的選擇，一個沒有藍綠背景的人，可以擺脫過去很多的爭議。他也表示，國民黨得想清楚，這次九合一選舉結果「不是因為國民黨非常厲害，而是民進黨太差」，決定以無黨籍參選，不會考慮和國民黨合作，且要選就會選「正的」，而不是副手。

既然當初覺得國民黨不是非常厲害，想以無黨籍身分出來，那麼，短短幾個月，究竟認為國民黨有什麼原因變好了，才改為願意與韓國瑜合作？

當初認為沒有藍綠背景，可以擺脫過去許多的爭議，如今為何與一個爭議非常大的國民黨韓國瑜合作，樂當人家的副手呢？張善政似乎應該解答多數超越藍綠、期待他出來參選的中間選民一個標準答案！

（作者為媒體工作者，新北市居民）

◎ 林維基

中國國民黨總統參選人韓國瑜，最後還是不意外選了前行政院長張善政，來當副總統搭檔。畢竟不管自選或當副手，張善政幾個月來企圖很明顯。而除了死忠韓粉外，韓國瑜也難開拓中間票源，加上韓氏夫妻眾多荒腔走板言行、不分藍綠對韓粉的恐懼厭惡，讓韓國瑜的副手名單屈指可數。

然而原本形象良好的張善政，在擔任韓國瑜「國政顧問團」總召後，淪為「善後團」，而讚稱韓選大位是「天命」等迷信說詞，也自毀科技人形象。此外，韓營爆料似也顯示，韓是遍尋不著性別族群等各條件可互補，朱立倫也堅拒副手位置後，只剩張這備胎，而行禮如儀，草草結束這場「副手」的拖棚歹戲。

（作者為美語教師、網拍業者）

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