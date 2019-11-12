自由廣場》誰看不起雲林？

◎ 朱毅琦

我是基隆人，從來沒有看不起過雲林人。小學時，對於雲林，印象最深的就是濁水溪、西螺大橋、西螺七崁，甚至北港六尺四，所以雲林對我而言是值得尊敬的。

我不知道雲林有哪些事是被人看不起，也不知道究竟是誰看不起雲林，李佳芬沒說清楚，就好像韓國瑜說他的車子被放了追蹤器，這些都是死無對證的話，都是選舉時激化族群與階級對立的話術，就像匈奴一樣，掠奪完就走人，完全不須負責。

雲林為什麼會被看不起？是不是因為出了一個「落跑市長」的女婿，不得而知。不過雲林有非常貴族的雙語學校，誰敢看不起？雲林也有豪華農舍被認定違建，但既不用拆，也還賣得出去，這是其他縣市所不能望其項背的。

沒有人看不起雲林人，是一個雲林人自己說別人看不起雲林人，然後所有的雲林人都必須跟著被看不起，六十八萬雲林人何其無辜。

我也不知道韓國瑜夫婦為什麼那麼容易看不起自己？韓國瑜去高雄選市長，貶低高雄人「又老又窮」，李佳芬當過縣議員，一家人也都在地方從政，竟然說雲林人被看不起，那她不會覺得慚愧嗎？雲林也不是一直都由民進黨執政，國民黨執政的時期更長，超過五十年（一九五一至二○○五），民進黨執政只有十三年，這到底是誰造成的呢？

李佳芬看不起家鄉，韓國瑜則更看不起中華民國，認定我們無法潛艦國造，更譏笑我們不能「造航母、登月球」，怎麼會有這種完全「滅自己威風」的人要來當總統呢？為什麼你可以「征服宇宙」，我們就不能登月球？你韓國瑜一個人如何征服宇宙？用什麼征服宇宙？難道就憑空口說白話的騙人話術？以為外星人很好騙嗎？還是韓粉根本就是韓國瑜個人的宇宙？

（作者任職出版業，基隆市民）

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