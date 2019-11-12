自由廣場》如果第一夫人是這種水準…

◎ 潘寬

中國國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬四處造勢，原本應是很好的教育民眾的機會，卻淪為性平教育假消息散播的中繼站。

根據媒體報導，李佳芬表示「有家長傳影片給她」，說現在的教育國小三年級教「肛教」、六年級教「性高潮」，李佳芬痛批政府沒有做好教育把關的責任。

然而此類惡劣的謠言，從去年公投開始，早已被教育部多次澄清和闢謠，教育部長還親自召開記者會，現場翻閱課本，「都沒有這些內容」。

作為韓團隊的要角，李佳芬居然可以隨便相信「某些家長轉傳」的聳動影片，毫無查證，也沒有詢問相關教育單位，就逕自在公開場合發表？這不是無知就是無良的心態，實在讓人不敢苟同。不僅嚴重傷害教育人員的努力，也降低自己的格調，也馬上將韓國瑜的「草包形象」發揮得淋漓盡致。這樣的團隊毫無思辨能力，人云亦云，被假消息騙得團團轉，憑什麼說服選民投票給他們呢？

網路上真假消息都有，但是查證並不困難。聲稱要爭取年輕選票的韓國瑜團隊，卻拿著年輕人厭惡的錯誤性平謠言出來誆騙大眾，真是讓人搖頭。

李佳芬別鬧了，你的性平教育資訊是錯的，趕快道歉吧！

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

誰大灑幣？

◎ 陳竣凱

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，月初曾說：如果台灣推動雙語教育、學貸免息，以及一年交換生，十年後一定會大改變。當場有人提問，萬一學生出國不還學貸怎麼辦？李說：政府就吞了吧，反正幾千億元都在浪費了。對於這位「第一夫人候選人」的言論，實在不敢苟同。

這對夫妻真的很愛開這種超大支票！前陣子是他老公韓國瑜開了張「大學生遊學一年」和「學貸零利率」的支票，完全沒有解釋粗估要多少預算、錢哪裡來、要怎麼處理相關的財政及道德風險問題。

國民黨常在罵蔡英文政府大灑幣、政策買票，結果自己總統候選人開出來的政見支票好幾張都是超級大灑幣，甚至到了難以合理預估支出的地步。

再說，如果「政府吞了」，那豈不是引誘每個學生想盡辦法貸款，然後賴帳不還？政策的思路根本亂來！至少要說清楚：錢從哪來？要不要排富？這樣還比較符合「正常」的邏輯思路吧！

（作者就讀高雄科技大學工業工程管理學系）

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