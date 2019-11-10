自由廣場》談阿里山森林鐵路電氣化

◎ 賴明煌

一九一四年阿里山森林鐵路通車，由嘉義站海拔卅米至最高二四五一米祝山站，長七十八公里，最陡六．二五％坡度，是全球最高海拔窄軌登山鐵路。從熱帶嘉義爬過獨立山海拔八百米溫帶到一千八百米屏遮那車站為寒帶，低緯度各帶林相集合森鐵旁展露給旅客，其特有「之字形」鐵道、螺旋登山鐵道、直立汽缸傘狀式齒輪蒸汽頭與檜木車箱及台灣特有種禽獸植物，真是全球寶貝。然而一九八一年阿里山公路開通，森鐵旅客大量衰降，又十年前莫拉克風災，至今仍有路段中斷，讓森鐵蒙塵不少。

二○一一年嘉縣府推「阿里山空氣品質淨區」，使其成為全國空品淨區中第一個創立高山淨區；二○一四年要區內遊園車委外OT案全面改用電動汽車，每年排碳減四百噸，成為其他樂園典範。唯森鐵還用柴油運轉與園外燃油車到處橫行，對大自然傷害不小，讓要享受高山森林浴與芬多精旅客，吃到如同都市柴汽油車之排氣。

瑞士策馬特，海拔一千六百米，人口約五千人，位歐洲最峻峭馬特洪峰山腳，是登山賞景唯一入口。一九六○年該鎮為確保空氣，居民公投達成協議，禁止燃油汽車通行，因此每年吸引數十萬觀光客來朝聖，造就零污染最美無車山城；至今瑞士十數城市立法禁燃油車進入，卻沒減低該國觀光領先地位，一年旅客一千二百萬人，逾七兆台幣觀光收入，是台灣政府今年總預算歲入三倍。兩國觀光客數相同，但台灣觀光收入四千一百億是瑞士的六％，相形見絀。

對於阿里山森林鐵路，筆者建議初期淘汰柴油車頭，以油電混合車頭來取代。森鐵有七十二座隧道，若以電車行駛，對台灣鐵道觀光生態環保，有極大競爭力。長期比照日本箱根登山鐵道（坡度是全球之最）架空線供電列車，台灣應超越其水準，採非架空式電氣車頭，比照二○一五年高雄市長陳菊任內啟用高雄輕軌捷運，列車進站停靠就升車頂集電弓，觸站內供電線，快速充電供應系統，廿五秒完成，故沿線不需設影響天際線、有電幅污染疑慮的供電架空線。

改此無架空線電氣列車，配合行政院蘇揆「向山致敬」高山旅遊政策，以電氣森鐵搭配纜車，往塔塔加玉山台灣二六八座高山去敬山、進山、淨山，如此更能吸引喜搭火車高消費的日歐美觀光客，來台進行高山檜木森林旅遊，值得相關單位考量、規劃。

（作者曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

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