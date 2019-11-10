自由廣場》美軍轟炸澎湖談歷史記憶

◎ 吳令丞

本月初，國民黨總統候選人韓國瑜在桃園失言「第二次世界大戰美軍大反撲……沒有打到臺灣，只打到琉球」，輿論譁然，抨擊其漠視美軍於二戰對臺澎的空襲。澎湖子弟冼義哲也於日前投書附和，稱「一九四四年十月七日，先曾祖父被美軍轟炸時的戰鬥機掃射身中三槍重傷……當年馬公街居民皆被往鄉下疏散避戰火……馬公街被美軍炸到滿目瘡痍、一片火海」，宣稱「白恐時期，黨國為保全正當性而虛構『二戰日本轟炸臺灣』的史觀」，強調「不能不知道臺灣的歷史」。但其內容有待商榷。

臺澎遭逢美軍大規模空襲，始自一九四四年十月十二日到十六日的臺灣沖航空戰，當時美國海軍第卅八特遣艦隊分成四個分隊，對臺澎重要目標進行掃蕩轟炸，並擊落日軍戰機三百餘架，日本從此失去臺灣空優。十月七日，第卅八特遣艦隊連對沖繩空襲都還沒發動，怎能穿越未來轟炸澎湖？何況此役間，馬公居民雖避難至鄉間，但十月十六日後便陸續返回市區，直到一九四五年三月間遭逢重大轟炸，才真正發生「馬公街被美軍炸到滿目瘡痍，一片火海」，居民大規模出逃的情況。

尤有甚者，冼氏指稱「白恐」期間，黨國編造「二戰時日本轟炸臺灣」的史觀，對教育界眾多前賢恐為莫大汙衊。早期受限於戒嚴，史地課程訴求大中華情懷，臺灣史長期缺席，屬於課程理論中根本不存在的空無課程（null curriculum）。既然連提都無法提，又何來「編造日本轟炸臺灣的歷史」？解嚴十年後，一九九七年《認識臺灣》教科書投入使用，臺灣史方才受到學校教育的重視，隨著社會進步，此後的課程更不可能杜撰「二戰時日本轟炸臺灣」了。冼氏若真有懷疑，何不親訪新北市的國家教育研究院，調閱過去半世紀所有的各版本教科書？

正如冼氏所言「島嶼的傷痛記憶，不應埋沒遺忘」。現今資訊如此發達，踏踏實實治史並不困難，端看有無誠意而已，則前述錯誤百出的「歷史記憶」，是不能或不為呢？

（作者為澎湖縣國小教師）

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