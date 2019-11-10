自由廣場》國安局機密檔案更應出版

◎ 林海正

國史館館長陳儀深上任四個月來首度到立法院備詢，對於立委管碧玲質詢有關陳文成命案一事，陳館長表示他看過相關檔案後，「研判是他殺，因為他的狀況不可能是自殺」，國史館並將於今年底出版陳文成案相關檔案。

而國史館出版檔案當中的亮點，據中央社報導，是有關陳文成接受警總偵訊六小時的六卷關鍵錄音帶的「譯文」，如果報導無誤，所謂的錄音帶譯文應該是指二○○九年馬政府時期下令高檢署重啟調查時，在檔案局挖到的檔案，這一份檔案當然相當珍貴，可惜當時高檢署的調查並未對這份錄音譯文做進一步的分析與追查，而更關鍵的錄音帶則是到目前為止仍然遍尋不著。

其實外界更關心的恐怕是國安局的機密檔案，國安局檔案的重要性在於，多年來的調查其實都並未再找到太多重要的資料，尤其是警備總部到底如何鎖定陳文成這個人，在約談前對他施行怎樣的言行監控，約談當天的情形究竟如何？約談後到底有沒有把人放回去等外界關心的疑點，多次調查都未找到關鍵的證據或檔案。雖然，外界還無法得知檔案內容，但從國安局將之列為「永久保密」，且一度堅拒促進轉型正義委員會調用來看，這中間肯定有鬼，外界關心的疑點或許在這些檔案中能獲得部分解答。

這批檔案的重要性還在於，過去的歷次調查，國安局始終對外宣稱自己手邊沒有陳文成案的相關檔案，直到這一次促轉會進行調查時外界才知道原來還有情治機關保有相關檔案，之後更透過立委的質詢，外界方才得以看到國安局不願面對歷史真相的態度，使出「永久保密」的擋箭牌，阻擋社會大眾知的權利，可以想像多年來期待命案真相水落石出的家屬們，會是如何地傻眼與憤怒，這正是台灣轉型正義之路上所遇到來自情治機關阻礙的鮮明例證。

最近，這批檔案終於看到解密的曙光。這批塵封近四十年的檔案，到底隱藏了多少「國家機密」，讓國安局這麼多年來都堅持不願解密，外界肯定都相當好奇。希望在這批檔案解密後，檔案局或促轉會能儘速對外公開，甚至加以出版，讓全民共同來檢視國安局檔案的機密之處，共同為還原整起命案的真相來努力。

（作者為文史工作者，台北市民）

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