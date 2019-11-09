自由廣場》首罷 找回高雄的驕傲

◎ 林進國

高雄是我的第二故鄉，雖然現在已經定居新北市，然而對於高雄的過往與現在仍然記憶猶新心有所感。

一九九八年高雄人給了民進黨謝長廷一次機會當選高雄市長，結束了國民黨在高雄的長期執政，高雄在謝長廷與陳菊二十年用心經營之下落實承諾與政見，市容市貌道路大幅更新，捷運、輕軌、港都建設陸續到位，指標河川愛河也由原本人人避之唯恐不及的惡臭轉變成今日港都高雄的親水觀光熱點，謝長廷與陳菊的二十年讓高雄煥然一新。

二○一八年高雄人同樣給了韓國瑜一次機會當選高雄市長，結束了民進黨在高雄二十年的執政，高雄市民滿心期待等著韓國瑜落實他的競選承諾與政見，為高雄人帶來更多機會讓大家發大財，然而在市長就任短短不到一年時間裡，政見與承諾如同放屁無一落實，身為市長仍改不掉以往生活的習性，遲到早退不守信已成高雄市長的日常，這樣毫無表現猶如詐騙集團首領的韓國瑜竟然還可以代表國民黨參選總統，看起來國民黨真的是瘋了。

面對不守承諾荒唐的韓國瑜，點燃了高雄人的怒火，準備啟動台灣首次六都之高雄市長罷免投票，在十二月二十一日罷韓大遊行後即刻送交罷免書正式啟動罷免韓國瑜市長。高雄是非常願意給人機會的港都之市，豪邁率直的高雄人可以用選票讓韓國瑜當選市長，當然也可以用選票親自結束欺騙高雄人的政客，用選票讓高雄成為台灣首次的罷免市長，為台灣民主選舉歷史寫下新頁，用選票讓政客看見高雄人的驕傲。

（作者為科技公司經理）

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