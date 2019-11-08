新聞線上》灣灣就住在自己的家

記者陳杉榮

中國近期惡狠狠地，連續奪取了台灣的邦交國索羅門群島和吉里巴斯，大揮棍棒之後，面帶笑容地拿出塑膠做的鮮嫩胡蘿蔔，大做心理鬥爭，宣布了對台「二十六條措施」，和去年的「對台三十一項措施」一脈相承，宣稱對台灣企業及民眾提供「同等待遇」措施。照國台辦的宣傳，這是台灣民眾的大利多，中國央視播報員笑臉迎人的對著鏡頭說話，呼喚「灣灣，回家吧」！

中國的統戰手段，越來越高明，透過影像塑造親暱的形象，對比之下，總統府和陸委會等官方回擊批判「名為惠台，實為利中」等義正辭嚴的回應，反被比為老套，還有馬朝官員和學者樂觀的評論，「這已接近準國民待遇了」，顯見北京的手法進階了，迷霧更濃了。

對台「二十六條措施」，前十三條是針對台灣企業提供投資優惠，後十三條針對台灣民眾提供同等待遇。前者是美中貿易戰底下，面對台資退潮所做的修補措施，工商企業界自有盤算；後者則是攻心為上，打的是心理戰，表面上是延續對馬政府執政的「懷柔」作法，骨子裡則是在國際上稀釋台灣國民的主權意志，為未來的「一國兩制」打底。

中國對台灣的軍事威迫、外交圍堵、經濟拉攏、民心分化，交互為用，以「統一」為底色，並視美中關係的起伏做策略調整，無關台灣政黨輪替。習近平稱帝，自命為廿一世紀的康熙大帝，既要雄霸亞洲，又要稱雄世界，並以「收復台灣」作為他的民族歷史定位。康熙對台工作的歷史教訓，值得台灣人警惕。

習近平今年初在「告台灣同胞書」四十週年紀念會上發表談話，楬櫫「探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐」，類似康熙初期的「清鄭和議」和「薙髮登岸」，清廷指派尚書明珠主持和議，興化知府慕天顏率代表團到台灣，鄭經出面接待，拒絕接受詔書。這一段歷史也類似於馬英九時期的兩岸關係，馬接待上國特使，接受「一中框架」，形同稱臣。

康熙對台，和議是假，侵略是真。分化明鄭，透過第三代鄭克￼與鄭克塽之間的王臣內鬥，劉國軒和馮錫範等主導，鄭克塽擬定納款獻台的「順天計畫」，施琅攻台，亡了政權，康熙收了台灣。

當前台灣和中國最大的不同，在於政治制度的不同，以及對於自由和民主價值標準的信守。康熙時期，明鄭孤懸海外，內鬥不斷，毫無外援，政權拱手讓人；現在的台灣，居於東亞樞紐，國際上有「台灣關係法」和「美日安保條約」，只要深化民主制度，堅持代議政治，這條路繼續走下去，灣灣要回哪個家？灣灣就住在自己的家。

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