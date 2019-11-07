自由廣場》陳同佳漏洞 一個接一個

◎ 吳景欽

有台人在港持槍搶劫鐘錶行，並於犯案後回台，被媒體稱為台版陳同佳。而如此的案件，到底我國有無管轄權，或為訴追可能出現的訴訟障礙等，卻是須儘速思考的課題。

因台港間無刑事司法互助協議之簽署，故若香港向我方請求遣送人犯至港受審，就須根據引渡法的規定。而根據引渡法第二條，只要非屬最重本刑一年有期徒刑以下之輕罪，且依兩方刑法皆有處罰，即可聲請引渡。但引渡法第四條第一項，有本國人不引渡之規定，故香港就算聲請遣送人犯，我國依法也須拒絕。

而依據香港澳門關係條例第四十三條第一項第三款，台人於港犯最輕本刑三年以上有期徒刑之罪，仍為我國刑罰權所及。而因依據刑法第三二八條第一項的強盜罪，法定刑為五年以上有期徒刑之罪，故對於台人在港所犯下的搶劫案，因為刑法效力所及，我國自可對此行為進行訴追、審判。

惟若對此等行為起訴，且就算被告自白，但根據刑事訴訟法第一五六條第一、二項，除了必須查明是否具有任意及真實性外，自白也不能為認定被告有罪的唯一證據，致得有補強證據罪才行。但問題是，這些補強證據，恐都不在台灣，到底如何避免陷入審判不能的狀態？

由於與台灣簽署刑事司法互助協議的國家並不多，故於去年五月，立法院即通過國際刑事司法互助法，以解決此困境。而針對海外的證據，我司法機關即可依國際刑事司法互助法第卅條的程序規定，向他國請求調查與提供證據。甚至依據此法第卅一條第一項，還可藉由視訊方式，來對境外證人、鑑定人等，進行訊問與詰問。而因依據國際刑事互助法第卅六條，此法也適用於港澳，故面對台版陳同佳案，司法機關即可依法，並以法務部與陸委會為平台，向港方為證據取得與提供之請求。

只是司法互助，不可能是靠單方的法律規定，就能完全解決。尤其在台港於之前的陳同佳案，所造成的心結仍未解下，有無可能進一步針對台版陳同佳案來互助，實有疑問。惟除非未來台港斷絕一切交流，否則，兩方就須回到司法互助的談判桌上，以避免治罪漏洞逐漸擴大。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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