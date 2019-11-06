社論》年輕世代拒絕被收買、被出賣

韓國瑜夫妻加上國政顧問團為了搶奪媒體聲量、議題主導權，幾乎天天丟出人造牛肉，他們自己都無法消化了，遑論對手如何具體回應。（資料照）

「假新聞產業鏈」、「畫虎爛產業鏈」，儼然成了新興產業，眼看著要破二○一八的紀錄了。

日前，蔡英文在民進黨青年總部開幕談話，竟然被移花接木成大酸年輕人，令人匪夷所思。其實，原文不過如此，蔡英文說：「很多人笑民進黨說：『好啦你們民進黨很多年輕人在支持你們，但年輕人不可靠，到時候可能睡過頭了，或者是懶惰了，或者是要考試了，他們就不屑去投票了』。所以這次做個可靠的年輕人，可以嗎？做個可靠的年輕人，可以嗎？」然而，「假新聞產業鏈」卻把談話脈絡完全改寫，由此可見在剩下的兩個多月，大家的耳根可能都無法清淨——，「假新聞」就在你身邊。

與「假新聞產業鏈」同時量產的，還有「畫虎爛產業鏈」，這是韓國瑜夫妻加上國政顧問團的勞力密集產業。為了搶奪媒體聲量、議題主導權，幾乎天天丟出人造牛肉，他們自己都無法消化了，遑論對手如何具體回應。尤其是，為了搶奪年輕選票——這是韓國瑜的罩門，他們那些「利青」創意層出不窮，大開不切實際的支票攏絡青年，對手的批評則被反譏是「把學生當賊」，學生無息貸款便是典型的操作。事實上，無差別的無息學貸，根本是為有心人大開方便之門，製造更大的同代間不正義。對世代正義十分敏感的年輕世代，恐怕不會輕易買單吧。但，管你三七二十一，「畫虎爛」沒有極限。

一方面攏絡年輕選票，另一方面又瞧不起年輕人，那些人的家父長心態，不可能真正以年輕人為主體來思考未來。韓國瑜的國政顧問團召集人張善政日前指出：年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，是因為還沒出社會、還沒體驗到生活實際經濟壓力，所以在逞口舌之快。面對兩岸關係，老藍男總是認為台灣的「天然獨世代」涉世未深，只有他們的「終極統一」、「一中各表」（其實只是老藍男自表）、不要刺激北京才是老謀深算。可笑的是，從「天然獨世代」來看，那些老藍男連兩蔣都不如，他們公開兜售「被統」的浪漫幻想，暗地卻在猛撈自己、家族或集團的私利。

二○二○，年輕選票益見舉足輕重，韓國瑜聚焦於「利青」政策，不無道理。但是，國民黨中央卻活在平行時空，日前披露的一份不分區立委名單，竟然是由老藍男領銜演出，而吳敦義列入安全名單的傳聞，一直未獲當事人斷然拒斥。年輕人必須抬轎抬到老，才有機會坐上轎子，這樣的政黨文化，還奢談甚麼青年政策、世代正義？所謂的「老幹新枝」，實質上常是「老的幹掉新枝」，二○一六慘敗後冒出頭的藍青，如今有甚麼氣候？台灣年輕世代的主體性越來越強了，執政的民進黨都延攬太陽花世代進入核心了，國民黨撲克牌仍是五十二張老面孔，自己人都看不下去。

剛成立的台灣民眾黨，也主打年輕選票的基調。姑且不論所謂的「兩岸一家親」，有違年輕世代的集體意識，將近半年來的香港反送中風潮，也讓台灣的年輕世代對中國數位極權統治更加不敢恭維。不過，柯文哲，台灣民眾黨，白色力量，仍對「中國警察」畢恭畢敬、送往迎來。也許，這種操作看準了「避免戰爭」的民意風向，但多少人接受「兩岸和平」犧牲主權？最近的「學姊」性騷擾案則令人大開眼界，原來柯文哲對權力內部的性騷擾案，第一時間竟是採取「應該是工作摩擦、職務上隔離就好」的ＳＯＰ，而被破格拔擢的受害者「學姊」也選擇忍氣吞聲，繼續扮演甜蜜樣板。一個年輕人被管束在這樣的權力架構下，對渴望公平、正義的年輕世代是要傳達甚麼訊息呢？

台灣的年輕世代，堪稱全球化潮流的受害者。從馬英九到韓國瑜，卻以台灣經濟連結中國，進一步削弱年輕世代的競爭力。美中貿易戰勢所難免，因為川普認為「中國正搶走美國製造業的工作」。台灣年輕世代的失落，他們的工作、所得被無情剝奪，教育投資淪為文憑貶值，22Ｋ低薪定格化，癥結便出在「藍色思維」不思如何克服全球化的挑戰，反而鞭使台灣的企業、資金、技術與人才大舉西流，加劇台灣在全球化賽局中的輸面。現在，美中貿易戰已使中國經濟疲態畢露，台灣還要追求「靠中國發大財」的黃昏市場嗎？年輕世代在二○一四擋住馬英九一次，將來還要繼續拒絕被收買、被出賣才行。

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