社論》「統一」不是台灣的選項

配合昨天在曼谷舉行的東亞高峰會，美國國務院發表印太政策報告，強調持續強化及深化與台灣關係，批判中國霸凌台灣、破壞台海現狀，美國支持台灣具備有效國防嚇阻能力。美國這一報告，正好為台灣最近討論的台美關係及台灣的選項議題，提供適時的註解。

爭議由前總統馬英九的講話引發。他上週以「十字路口的兩岸關係」為題，在英國牛津大學辯論社演說，指為台海和平穩定，台灣須接受「九二共識」，對「統一」維持開放選項，堅持台灣人民準備好才展開統一對話。他還宣稱，四年前他和習近平在新加坡會晤，雙方確認了以「九二共識」，也就是「一個中國，各自表述」為共同的政治基礎。至於美國，他認為美國的「台灣旅行法」、「台北法案」都是友善的立法，但「缺乏實際效果」。

馬英九這番論說，不論就事實或意見部分，都引起軒然大波。所謂習近平接受「一中各表」之說，尤明顯悖離事實，立即招來「馬英九還真不要臉」的強烈批評。按當年「馬習會」報導，馬英九或曾向習近平提到「九二共識」，但只說「一中」、未講「各表」；習近平接受「一中各表」之說，更有如天方夜譚。事實上，馬英九一如其他國民黨高官，在中國官方面前，「中華民國」絕不敢宣之於口。尤有甚者，「九二共識」一詞由國民黨人蘇起所「發明」，一九九二年台灣與中國的會談沒有「九二共識」，這是連當時陸委會副主委馬英九都公開宣布的。

馬英九的意見表述，爭議也不小。競選總統時曾把台灣獨立列為選項的他，在位時積極把台灣鎖進中國，卸任後鼓吹統一選項，這到底是他骨子裡就是「統派」，還是政治人物的主張像月亮，初一十五不一樣，選前騙選票、選後變個樣？同時，有關台美關係的「友好但缺實效」之說，引來美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）回應，指其說法「錯誤且令人憂心」，與台美之間在印太戰略的互動及重要性不合。

馬英九所稱美國的友台法案「口惠實不至」，常見諸台灣「疑美派」的論述。按這一派說法，台灣在美中關係，包括貿易戰中不能選邊站，因為美國不可靠，自身利益為先，川普的決策風格及最近在處理庫德族的立場，尤讓「疑美派」引為論證。他們從而主張，台灣不能在美中對立中當美國的棋子，以免遭出賣。

「疑美派」的最大問題，是脫離現實。戰後以來，在台灣對抗中國免於被併吞之路，因有美國協助，促成民主自由，至今挺立。美國即使與中國建交，也透過「台灣關係法」處理雙方關係，駐台灣的ＡＩＴ如今越做越大。誠然，美國曾有尼克森、卡特等總統向中國傾斜，近二十年也受中國的「百年馬拉松」欺敵策略誤導誤判其崛起，如今看穿其圖謀並反制，幾成美國朝野共識；明年大選不論川普是否連任，大局不改。相形之下，台灣因「疑美」而未能充分掌握美中關係再也回不去的機運，正中北京下懷。

對於美國正揚棄「對台灣的戰略模糊」，喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）上週以「切香腸」形容，極為貼切。他列舉兩國國安高層會面、國防部戰略報告把台灣列為國家、在中美洲及太平洋島國反制中國對台灣邦交國挖牆腳、美國高官連連訪問台灣…，強調川普政府以不挑釁的方式逐步推進與台灣關係。這些作為史無前例；特別是國務院一向擔任「守門人」的保守角色，如今卻是推動這些作為的「發起人」。雙邊關係以自身利益為先，也講求互惠；我國面對這一有利情勢，也應積極有為，不能光喊台美關係大好，卻只寄望美方善意，甚至在「疑美」論調中遲疑蹉跎，坐失於經貿、科技、國防與美國關係更上一層樓的契機。

至於把統一列為選項，既違背事實、不合常識，也不得人心。事實很簡單，民主和平的台灣，面對唯一敵國中國，統一只是台灣被中國吃掉，把統一列選項也不會改變中國野心。旁觀習近平專制統治中國，近日猶言「堅持黨領導一切」，香港持續「反送中」更凸顯「一國兩制」的霸道；除非頭殼壞去或別有用心，台灣還有正常人希望被中國統一嗎？從而，台灣其實別無「統派」，只有「被統派」，台灣豈能以「被統」為前途的選項？

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