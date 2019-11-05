自由廣場》選舉查賄績效 法務部難看

◎ 王洲明

去年九合一選舉，全國共發逾十一．三七億元檢舉獎金； 表面數字頗為亮麗，然經仔細盤算，如此查賄成績實在是「笑死人」。

以查賄績效全國第一的嘉義地檢署為例，去年該署接獲一○八○件賄選案，起訴二八四件（起訴比率二十六％）；查扣現金一一二萬四○○○元（每件起訴案平均查扣三九五八元），羈押五十一人。提起當選無效之訴有十四件。

再根據法務部訂定的「鼓勵檢舉賄選要點」規定， 九合一選舉，檢舉賄選成案，每案頒給新台幣五十萬至一千萬元不等獎金（視選舉種類）。僅以最低額五十萬元獎金計算，如果起訴的二八四件，終審全部判決有罪定讞，則嘉義地檢署要發出一億四二○○萬元；如果起訴後，全部獲判無罪，還是要頒給每案檢舉人四分之一獎金，共三五五○萬元。

全國最猛的嘉義地檢署，每件賄選案平均查扣三九五八元，可見幾乎只抓到小蝦米。而該地檢署共查扣現金僅僅一一二萬四○○○元（百餘萬元），與頒發的檢舉獎金相比，實在不成比例。只抓買票小蝦米、不敢攪抄選舉賭盤大組頭，不但無法嚇阻惡劣選風，也因頒發巨額獎金，反而讓國庫損失慘重。

全國第一的數據都如此難看，其他地檢署就不用說了。

明年總統、立委選舉，機動賠率天天浮動開出，市井間到處可簽賭；而動輒十億、百億的賭金，隨時撼動選情。法務部在選前就要祭出鐵腕，要求各地檢調拿出「可看」的成績，不要每次都在選後，拿出「笑死人」的成績唬弄社會。

總歸一句，「法務部要加油啦！」

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人）

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