自由廣場》雙B萬聖節行銷戰 小英想想

◎ 陳紀元

今年萬聖節，美國ＢＭＷ將F90 M5造型的車罩套在賓士W213 E-Class上，在社群媒體中秀出照片，大吃賓士的豆腐，並加註：如今，每部車都可以裝扮成自己最喜歡的超級英雄。賓士總公司不到一小時立刻反將回去：不錯！BMW USA，那真是可怕的服裝（按：指F90 M5外觀）！尤其是那個散熱器護罩（按：指ＢＭＷ車頭）。

可能受到萬聖節假鬼假怪的影響，這幾天，也開始有不少人擔心目前高民調差距的總統選戰，是否會逐漸縮小？

賓士的品牌形象不錯，市場占有率也大於ＢＭＷ，面對撩撥，賓士沒有因為是領先者，格調格局要高，而認為是無聊，不一般見識，反而不留情面，直接倒打回去。

消費者買錯產品可以退貨，商業行銷一段期間才定品牌大小；選舉行銷則買定離手，投票當日就結算業績，一天定輸贏。綠營人士去年的捶心肝歷歷如繪。蔡陣營不妨想想：為什麼賓士總公司要如此反擊，不過只是ＢＭＷ美國分公司，不過只是開個萬聖節的小玩笑、耍點不正經而已，不是嗎？

商業行銷有一殘酷的事實：品質最好的，通常不是市占率最高的。因為除了理性購買行為外，感性購買行為也無所不在。蔡英文產品力很強、執政成績很優，無庸置疑，不過這是理性購買的角度，蔡陣營無妨再想想：當感性購買行為遇上痞子行銷，造成的影響力是否會很不可控？

痞子行銷泛指差勁的產品品質藉由信口雌黃、不負責任的假鬼假怪訴求來行銷的手法。由於信口雌黃等性質，當其以挑戰攻擊的訴求出現時，常被對手忽視，若痞子行銷攻擊的頻率高，也可混水摸到一些對手的市占率。

痞子行銷的精髓為不怕被叫痞子，其手法是不斷痞，痞到了咬一口，痞不到繼續痞。蔡陣營若遇上痞子行銷，無妨三想想─跳脫ＢＡＵ（Business As Usual）的思考與做法，來迎擊無下限的不斷痞，一方面用簡要易懂的訴求，再增長理性市場，二方面建置痞子戰場的攻守機制。

選舉行銷是一天定輸贏的，假金只要不在那一天前露餡，選舉結果就有可能被假金痞掉。真金要不怕火煉，更要廣泛的把好產品分享給異溫層的朋友，固守、甚至趁機再擴大市場。

（作者為南台科大財法所副教授，業商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法