自由廣場》掏空與買辦的高教

◎ 林志忠

當前國內高教的沉痾宿疾，盤根錯節，短期之內，注定無解。問題既已千頭萬緒，很難再用幾篇文章剖析，遑論提出可行的解方。然而最近幾則有關高教的媒體報導，似乎反映了導致高教失能的部分心理因素，這種心態導致了「掏空」與「買辦」的高教政策。試舉兩例說明如下：

一、大學生出國交換。國際觀的確很重要，出國交換也能提升個人眼界，但俗話說機會只會留給準備好的人。倘有些學生在生活、語言、專業能力，及本國與世界史地人文社會知識不足的條件下倉皇出國，則可能只是去看熱鬧罷了，吸收和領悟必將有限。舉個例子，多年來大批國人瘋狂遊日，有些人更是一遊再遊。然而環顧我們的起居環境、道路交通、旅遊景點等，可曾因此改善得更乾淨、更整潔、更有秩序了？

當每一所大學都高聲把出國交換作為重要辦學指標時，卻唯獨缺乏任何一位校長挺身，表示學生一旦進入他／她主持的大學後，就會獲得一流的教學與研究的培育。國內高教的日常運作、內涵與品質難道都已被掏空，只剩下宣傳出國交換一項是利多了嗎？

二、玉山學者計畫（見「算算玉山學者的帳」）。這是教育部的至高獎勵與榮譽計畫，年年評審，但限外籍人士申請。國內四萬七千名大學教師結構的平均高齡化已如病入膏肓，高達三分之一的教師將在十年之內陸續退休（見「大學留才明年編三十億三萬人次受惠」）。但是教育部不思對策，卻只想延攬百位更年長的國外（退休）教授來台停留一年或三年，此舉既無法治標，更難治本。捨本逐末，貴洋賤土，只反映了高教政策的買辦心態。

（作者為交通大學物理研究所及電子物理系教授）

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