自由廣場》(青年時評)台大陳文成廣場被管拔？

◎ 林子堯

陳文成博士紀念基金會日前為了台大「陳文成事件紀念廣場」舉行募款記者會，因為台大校長換人，原先由民間與校方各出一半工程經費之協議，改為必須民間全額出資一千二百萬元。陳文成事件自一九八一年發生至今都已過了三十八個年頭，任何阻撓之聲都應休矣。電影《返校》最近才引起社會各界不小轟動，現在正是該以行動來讓我們面對這段歷史！

陳文成事件在台灣政治發展史的地位之所以重要，在於他剛好結合美麗島事件同情與資助者、美國台籍優秀學者、海外黑名單等身分於一身。恰巧一九八一年又逢美國結束對國民黨政權的外交承認，種種因素結合在一起，更讓陳文成事件在台灣歷史上有舉足輕重的地位。台灣大學又是台灣史上最古老的大學，一位優秀校友在被警總約談後陳屍於台大校園內，這樣的事情豈能讓世人淡忘？作為創校九十一年的台大是不是更應該要有胸襟來面對這樣的歷史事件！

更何況，台大「陳文成事件紀念廣場」早在前任校長楊泮池任內，於二○一五年三月二十一日經台大校務會議正式通過，連設計圖競賽都已經票選出第一名的作品，怎麼一晃眼數年過去又至今沒有下文？若連台大校務會議通過的事項都不能執行，學校未來的政策要如何服人？我們眼見台大系所館年年推陳出新，但一個工程難度不高、經費亦非台大預算所不能承受的建設，怎麼會延宕數年，實在讓人費解！

假若台大校方仍對於外界呼聲置若罔聞，堅持零出資，我們真心期盼包含政府與民間各界重視此事，敬請各界贊助捐款到以下單位：「陳文成事件紀念廣場」工程經費捐款帳戶：台灣銀行（004）和平分行（1089）108-004-02903-8，帳戶名稱：財團法人陳文成博士紀念基金會。讓我們共同讓陳文成事件的紀念永留台大校園，使後世學子永不忘這位曾在歷史關鍵時刻不畏權威的傑出學者。

（作者為台灣大學國發所碩士生、前台大研究生協會代表）

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