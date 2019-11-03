自由廣場》旅行社領隊與美食外送員

◎ 何玲玲

最近年輕的美食外送員意外喪生，引起大眾關注，也才讓社會大眾甚至外送員本身發現，這種工作一點保障都沒有。這讓我想到，旅行社的領隊也有相同的處境。

領隊表面上周遊世界各國，現實中，領隊的工作環境，等同於外送員的職場，甚至更為艱困，除了沒有帶團薪資外，更別說勞健保的保障。領隊所領的錢就是客人給的小費。但一些旅行社為了自己的營收，達到百分之百滿意度，只要客人投訴，即使是沒理性的投訴或不合理的要求，公司照常叫領隊將小費直接退還客人。歪風所及，有些客人在行程結束後，就用雞蛋挑骨頭的方式投訴，將交出去的小費，又合理的索回。

這樣的風氣，就是旅行業主本身只顧自己企業營收坐大，而不管工作人員的死活。畢竟領隊是旅行社沒有成本的員工，退了小費，犧牲領隊，頂多再換別的領隊。然而，滿足了客人，這種得了便宜的客人還是會一再重複的報名，企業還是有利潤。

領隊本身就是無保障的工作，沒有旅行社給團，就沒收入。因此再怎樣不合理的客訴，領隊常只能默默忍受，才能養家活口。

這種不良風氣，除了旅行業從業人員直接受影響，社會大眾也會是間接或未來的受害者。因為這些客人學會了「會吵的孩子有糖吃」，被旅行社培養成「惡霸小孩」，這些惡霸會將這些手段複製在其他服務業中。

文明社會，對各行各業的工作人員都是要一視同仁的尊重，而不是動輒犧牲員工滿足奧客的需求。

（作者為導遊，桃園市民）

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