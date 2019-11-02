自由廣場》對抗有罪不罰的奮戰

◎德洛瓦（Christophe Deloire）、成吉茲（Hatice Cengiz）

聯合國大會在二○一三年通過決議，將十一月二日訂為「終止針對記者犯罪不受懲罰現象國際日」，此後每年的這一天都提醒世人要為對抗這種情況而奮戰。無論是否為正在經歷戰爭的國家，九十％以上針對記者的犯罪都未受到任何懲罰，國際社會必須為此進行大規模動員。基於謀殺案的脈絡、加害者或受害者等因素，這類案件會造成特定影響，足以證明為對抗有罪不罰而奮戰的重要性及必要性。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館內遭到謀殺一事，屬於人們可能遺忘已久的「國家犯罪」犯罪類別。沙國當局黨羽透過政治策劃，小心翼翼確保在利雅德（沙國首都）進行的審判內容不會外洩，如果沙國政府不正視此事，並承擔所有責任，該政權將留下不可磨滅的污點。沙國王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammed bin Salman）發表遲來的聲明承認他有「責任」，因為事情在其「監督下」發生。這樣的聲明不足以交代此事。

聯合國「法外處決特別報告員」卡拉馬德（Agnès Callamard）表示，國家犯罪必須要有明確的公開道歉。我們等待這個道歉來臨，就如哈紹吉的親人正在等待他的遺體、等待正義伸張一樣。進行秘密審判等於漠視國際司法標準。如果此案的其中五名嫌犯被判處死刑，我們不會認為這是嚴厲的懲罰，反而會對沙國司法機構使知道本案內情的人永遠噤聲，感到遺憾。

這場悲劇發生至今，沙烏地阿拉伯持續以異常程度的暴力迫害該國記者。目前至少有卅二名職業和公民記者遭任意拘留在沙國監獄中，這個數字是王儲穆罕默德沙爾曼掌權前的兩倍。不只阿拉伯半島，世界各地的沙國人民都從未經歷過如此巨大的恐懼。在這樣的背景下，利雅德正準備在十二月初舉辦媒體會議，邀請外國記者和媒體專家出席「沙國媒體論壇」，討論媒體自由和獨立性，我們擔心這場會議將是個幌子，我們更希望並非僅止於此。

哈紹吉謀殺案在去年十月引發國際社會的憤怒，美國、加拿大、法國和德國都對少數幾名涉案者實施制裁，但這不足以說服沙國當局放寬其鎮壓性政策。德國是唯一暫停對沙國軍售的國家。美國副總統彭斯建議，若沙國能釋放遭判處十年徒刑和一千下鞭刑的部落客巴達威（Raif Badawi），將有助於恢復該國的國際聲譽。但就在彭斯發言的一個月前，美國總統川普到日本大阪參加G20會議，在各國領袖大合照時堅持要穆罕默德沙爾曼站到前排他身旁的位置。

馬爾他記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia）的兒子，印度記者藍克希（Gauri Lankesh）的妹妹，以及墨西哥記者巴爾德斯（Javier Valdez）和布瑞奇（Miroslava Breach）的家人已經奮鬥了兩年，想找出親人之死的真相。三年前，蒲隆地記者比吉里瑪納（Jean Bigirimana）失蹤，烏克蘭記者舍列梅特（Pavel Sheremet）遭汽車炸彈攻擊身亡，兩人的同事都在警方調查不力的情況下，嘗試進行獨立調查以找出真凶。受害者名單一天比一天長，自二○○○年以來，墨西哥至少有一五○名記者因為暴力與有罪不罰的惡性循環以及毒梟的行為而受害。

G20的領導人若要遵循負責的基本原則，就有義務採取行動。沒有自由、獨立、可信賴且多樣化的新聞業，人類將無法以適當的方式因應艱難挑戰。面對新聞記者遭到殺害，國家元首及政府領導人不應只是袖手旁觀。再者，沙烏地阿拉伯已準備好接棒，在未來一年擔任G20的主席國。

用同等態度看待沙烏地阿拉伯擔任G20主席國一事，等於是發給沙國「殺人許可」，允許該國壓制真相並消滅媒體多元性。我們呼籲G20不要踐踏哈紹吉遺留給大眾的啟示。我們要求G20領袖向沙烏地阿拉伯取得明確承諾，確定該國將尊重新聞自由，第一步就是釋放卅二名遭到監禁的新聞記者。就像哈紹吉在他最後一篇專欄中提及，「阿拉伯世界最需要的是言論自由」，對全球其他地區亦是如此。

（作者為無國界記者秘書長、哈紹吉未婚妻）

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