新聞線上》民進黨的政黨支持度

記者陳杉榮

根據ＴＶＢＳ上月底的民調顯示，蔡英文以五十二％支持度領先韓國瑜的三十九％。不分區立委的政黨票，國民黨有三十七％支持度，民進黨為二十五％、台灣民眾黨十二％、時代力量八％。若依這個數據，民進黨立委必然大敗，總統也未必穩贏。因為選舉講究「議題」和「包裝」，現在只看到韓國瑜一個人在台上大肆舞弄，蔡英文很接近二千年的連戰，沒有主打議題，每天跟著對手的號角走。

第九屆立委選舉，民進黨不分區得票率是四十四％，區域立委得票為四十五％。國民黨不分區約二十七％，區域得票約三十九％。經過三年多執政和去年的九合一大選洗牌，民進黨政黨票四十四％的基礎早已不在，國民黨已有十五個執政縣市，明年政黨票絕對超過二十七％，不排除衝破四成。

柯文哲的台灣民眾黨有強烈的「郭台銘因素」，不投韓、不投蔡者會考慮把政黨票投給民眾黨。柯文哲又被綠營支持者批判是「白裡透紅」，綠底的成分明顯降低，不管柯文哲每天胡亂攪和，不滿藍綠的部分選民還是他的基本盤，兩黨都拉不走。

在本屆立委得到六．五％得票率的親民黨，最為尷尬，若無宋楚瑜第四度出馬角逐總統，沒有母雞，立委選情恐將崩盤；若將總統入場券提供給王金平，又是一個新的局面。兄弟鬩牆的時代力量本屆得到六％政黨票，「大綠」和「小綠」的關係並不和諧，受到民進黨和民眾黨的擠壓夾殺，前景不樂觀。

蔡英文能否連任，攸關台灣現狀的維持，韓國瑜本身就是一個不可預知的變數。蔡英文的支持度超過民進黨，前提是建立在對手韓國瑜之上，而不是國民黨很弱。三年多來，民進黨的政黨形象並沒有提升，英系核心人物屢屢出包。一九九六年台灣首度總統民選，民進黨候選人彭明敏教授多次批判國民黨的黨官在「權力的驕傲」之下，眼中有台灣老百姓的存在嗎？對這個土地有真實的感情嗎？這句話現在好像也適用在民進黨身上。

民進黨兩度執政，累積許多民怨，執政團隊越來越讓人覺得「權力的傲慢」，上一次陳水扁朝小野大，行政權凌駕立法權，他藐視國會屢勸不聽，許多政策功虧一簣，國政難以推動。蔡英文執政，用錯的方法做對的事，例如勞基法一例一休欠缺彈性貽禍至今而不自知，綠營支持者怎麼幫她辯護？

執政必定有民怨，執政必須有願景。蔡英文推動改革的同時，也應逐步紓解民怨；競選連任，必須提出未來四年的願景，而不是勞師動眾忙著拜廟、組後援會。如果一個團隊沒有溫度沒有魅力，政黨支持度很難提升，敵人也很容易找到攻擊的缺口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法