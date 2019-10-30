自由廣場》是他縱慾過度吧！

◎劉復華

韓國瑜「白白胖胖、黑黑瘦瘦」失言，新聞台撿到槍，炒個不停，老爸看著電視，突然迸出一句：「是他縱慾過度吧！」我說：「爸，你幹嘛？」老爸說：「上禮拜不是有個新聞說，他吃喝嫖賭都會。我說嘛，六十幾歲瘦成這樣子，還睡到中午才起床，不健康，一定有原因的。」我說：「那新聞我看到了，人家隨便說說的，你當真。」沒想到小弟突然說，「不是有人說他整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人嗎？縱慾過度沒錯啊！」真拿這兩個韓黑沒辦法！誰叫國民黨不提個像樣的人，害我爸這五、六十年老黨員都看不下去！

（作者為桃園僑愛眷村子弟）

◎邱豐松

青年問退休政策，韓國瑜回應說，年輕時喝酒打屁最快樂。而說到他的國政國策主張，他說蔡英文白白胖胖，鄭文燦白白胖胖，林右昌白白胖胖，黃偉哲白白胖胖；好像在說他們是肥貓或貪贓枉法而吃得肥肥的；而他自己黑黑瘦瘦，是因勤奮工作過於勞累所致。然而，實際上明眼人一看就知道：他那副樣子，恐係耽溺吃喝玩樂，酒色過度所致。再說也不能從胖瘦高矮外觀形象判斷人的作為。荀子非相篇有很值得參考的說法：相形不如論心，論心不如擇術；形不勝心，心不勝術；術正而心順之，則形相雖惡而心術善，無害為君子也。

（作者為退休教師，新北市民）

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