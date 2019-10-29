自由廣場》回應「破傷風疫苗缺貨的窘境」

◎ 李伯璋

高雄縣醫師公會王宏育理事長投書「破傷風疫苗缺貨的窘境」一文，對於破傷風疫苗給付價格偏低，且因市場規模太小，導致常常缺貨的情形多有指正與建議，本人身為健保署長有此義務提出說明。

我國破傷風疫苗原為國光藥廠製造，後來因原料藥未取得PIC/S GMP認證而無法製造，因此該公司改向衛福部食品藥物管理署申請專案進口。鑑於破傷風疫苗屬於不可替代特殊藥品，因為貨源稀少，若屬疫苗類藥品更可能因生產排程較長及運送條件標準較高，恐有供貨不穩之虞，健保署於是積極尋覓第二供應商建立備援機制，除由國光進口外，去年另尋喜美德公司同步供應疫苗。

本署對於不可替代特殊藥品的健保支付價格，亦訂有相關較佳的核價規定，以提高藥廠供貨的意願。國光生產之破傷風疫苗，原先每支一西西核予健保價是六十六元，改為自波蘭進口後，經藥品共同擬訂會議討論結論為：「同意將專案進口每支○．五西西核價八十八元，但如果廠商恢復自製或有其他有意願供應之廠商，建議價低於八十八元時，再同步調整本案藥品藥價。」目前，包括國光及喜美德進口的破傷風疫苗每支○．五西西的規格均核價八十四元，與之前核給國光製造之疫苗支付價每支六十六元相較，調升幅度約二．五倍。

就實務面而言，藥品供應不穩可能涉及多個層面，包括廠商生產線供應問題、策略性停產、藥證維護、代理權變更、原料藥短缺或不符GMP、實施PIC/S GMP、需進行檢驗或封緘、市場需求突然增加等因素，藥品臨時供貨短缺問題很難單一歸責於健保核價上。

總之，對於破傷風疫苗類缺貨一事，健保署會持續與食藥署密切聯繫，平常在核價作業上亦會積極處理，依廠商之成本資料給予合理的健保價，以確保醫療院所及民眾用藥無虞。

（作者為衛生福利部中央健康保險署署長）

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