自由廣場》韓國瑜《放屁！名利雙收的詭話》

◎ 陳冠甫

中國國民黨總統參選人韓國瑜持續爆出離譜言論，從最初「台灣高山要儘量建立升旗台」、「故宮文物一次展出」、「黃金放太久都變綠色」，以及「讓大學、碩士生免費出國遊學」，都讓外界對這些不切實際且偏離基本常識的說法感到詫異。

就算多數民眾逐漸習慣韓國瑜誇張的政見內容，也看破了他經常開支票卻多未兌現的事實，但都不足以令韓國瑜警惕，而改變選舉策略。反而談話越來越脫序，顯見他依舊相信這種手段，有助於勝選和鞏固韓粉的目標。就此而言，美國哲學家哈里法蘭克福所著《放屁！名利雙收的詭話》，非常適合用來分析這個現象。

首先，無論你認為韓國瑜在鬼扯、放屁，基本上就是認定他又在胡說八道。他的語言，通常為鬆散的形容，運用不同角度的說法來混淆視聽。但若以該書論點來看，某種程度仍與真正 的說謊不同。更多時候，話術本身是經過設計、通盤思考的策略。

正是這種脫口而出的失言，替韓國瑜鋪成搶票的大戰略。例如，庶民接地氣的形象，掌握新聞報導主導權。如此刻意為之的說詞，不管是真假失言，興起爭議的背後動機，還算符合政治邏輯的推理，韓國瑜不過是為選舉不擇手段而已。

而倘若韓國瑜表達明顯錯誤的看法並非另有所圖，而是單純吸收不良和參考幕僚錯誤的資訊，發自內心認為自己政見的正確性，那麼直白說，韓國瑜沒有在學習治國應該具備的常識！顯然先前十幾年沈潛，對他政治治理的智慧毫無幫助，也證實了前高雄縣長楊秋興的描述：韓「一點準備都沒有」。

如今民調已經顯示，絕大部分民眾看清了韓國瑜在玩什麼把戲，甚至抱怨去年選舉被他所騙。會有被騙的感覺，是因為我們「一般人的基本假設」與韓國瑜、韓粉存在重大偏誤。當然，如果韓國瑜不承認他在騙人，堅信自己脫口而出的政見會實現，則又會是另一個「美麗的錯誤」。

不論韓國瑜是哪一種狀況，不變的是，我們不只不能再陷入跟去年選前一樣的圈套，還要保持理性面對、分析未來韓國瑜更多離奇古怪的政見。」

（作者為臺北大學法律所碩士生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

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