尹衍樑捐船，郭董何不捐飛機？

◎ 張豐麟

鴻海前董事長郭台銘在國民黨內初選落敗後，與台北市長柯文哲合作，聯名推薦立委參選人；但是要如何在這麼短的時間內讓國人認同「郭家軍」，難度不低。現有一策，端看郭董是否願意實際付出行動了！

潤泰集團總裁尹衍樑以熱愛帆船航海著名，其所擁有的「大潤發一號」帆船，出廠造價即高達兩億元，尹衍樑又自行花費近四億元整備後，於二○一八年捐贈予海軍司令部，目前編制在海軍艦隊指揮部一五一艦隊，命名為Training Sailing Vesse1 one訓練帆船，作為海軍官校一年級學生初階航海的入門船隻。該船因時常泊於左營軍港內的海蛟碼頭，高聳的主桅極易吸引眾人目光。尹衍樑總裁敬軍、愛國的實際行動，對其個人形象有非常龐大的加分效果。

郭董此次參選，其實團隊能力不弱，競選口號也都非常響亮，但總是常遭對手譏諷，諸如為何不將工廠遷回台灣創造更多就業機會，或是加大對台的投資力道等等。這與郭董初選落敗不能說沒有關係。因此尹總裁捐船的義舉，郭董實應慎重參考。

恰好內政部空中勤務總隊自二○○五年創建迄今，始終缺乏經費採購新飛機，初始接收軍容壯盛的三十七架機隊，現在已存不到一半，支援海巡署、農委會、環保署、警政署及消防署等機構的任務都力有未逮，且定翼機僅存一架四十年的老舊Beech B-200型，亟待奧援。

郭董是台灣著名的商務航空公司華捷的出資人，公司旗下擁有灣流G450、灣流G550及灣流G650型噴射機，可謂陣容龐大。而灣流G550正是日本海上警視廳及美國海岸巡防隊的長程海上偵巡機種，建議郭董效法尹總裁，將灣流G450及G550捐贈給空勤總隊或是海巡署，當可迅速引起民眾讚賞。

郭董不妨想像：灣流飛機納入空勤團隊後，當漆著「郭董、郭懂、愛台灣」的飛機屢屢出現在電視畫面上，不但是最佳的競選廣告，相信民眾也會更願意相信郭董是一位有決心為台灣付出的「郭家軍」盟主！

（作者為博士生，論文曾獲ＡＴＲＳ全球空運年會錄用）

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