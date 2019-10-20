自由廣場》芭樂銷美 四點看法

◎ 蔡國顯

經過十年努力叩關，臺灣芭樂終於獲准銷美，不但是芭樂農，也是臺灣農業界的一大喜訊。筆者種植芭樂多年，有幾點建議和呼籲。

第一，農民在產期調節方面，應把產期拉長，勿看到好價格且幼果出來時，就一窩蜂搶種（搶包）下去，造成盛產時價格滑落，等價格好時卻沒得採。如果對於產期調節的技術不純熟或沒有到位，應把產季拉長到全年都有較保險。簡單的說，全年有芭樂可以採摘，是最保守也是最聰明的作法。

第二，東方果實蠅的防護太重要了！美、日之所以嚴禁攜帶芭樂入境，就是預防東方果實蠅的入侵。這是個惱人的問題，東方果實蠅形狀似蜜蜂，俗稱「蜂仔」。在芭樂幼果期，東方果實蠅用像蜜蜂的一根針插進果實內放卵，隨著果實慢慢長大，卵也長大成幼蟲，果實外表上很難看出來，往往剖開了才發現整個內餡黑掉爛掉。目前先進國家都還無法根除這種害蟲。但從另外一個角度來看，牠的出現顯現果實農藥殘存在標準範圍內；只是一般人看到芭樂內有幼蟲爬動，觀感不好也是人之常情。

墨西哥目前是用雷射來除果蠅，但品質會受影響；我國農委會有開發低溫殺蟲處理技術，應及早推廣公布，補助輔導農友來推廣使用。

第三，包裝的問題也要改進。目前的芭樂保麗龍保護套雖已改善，但仍不夠標準，例如它太短、密度不夠，往往在採摘和運送過程中，經常會受傷出現瑕疵，這個問題影響很大，廠商和芭樂農應當改進。

第四，政府應成立特別小組或者有官股的組織，負起個監督輔導工作，確保外銷美國的芭樂的品質和控管。避免一個小疏漏，讓十年的努力又變白忙一場。

（作者為專業果農，著有《拔仔狀元》）

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