自由廣場》總統大選電視辯論的陷阱

◎ 蔡仲禮

美國ＣＮＮ民主黨總統初選候選人第六輪辯論，十月十五日在俄亥俄州舉行，十二名候選人針對各項議題激烈交鋒。身陷通烏門爭議的前副總統拜登，在辯論中面對質疑，正色表示他們父子都沒做錯任何事情，勉強過關。

美國總統大選電視辯論，自一九六○年尼克森與甘迺迪交鋒以來，對歷次大選產生重大影響。多少候選人因為辯論臨場表現，輸贏了選舉，可為今日台灣各黨總統候選人借鏡。

紐約時報近日回顧美國大選電視辯論，出現不少經典橋段，成為選舉最後勝負關鍵。

一九七六年，競選連任的福特，在電視辯論中聲稱：在他執政下，蘇聯不可能獨霸東歐。記者順勢追問，這是否代表蘇聯不曾利用東歐增進其影響力？福特落入話語圈套，答稱蘇聯在東歐沒有任何掌控權與影響力。二十四小時內，福特競選總部發出更正聲明稿澄清原意。他因思慮不清，犯下邏輯錯誤，落實一向庸碌形象，輸了選舉。

一九八四年，雷根在電視辯論對決孟代爾，後者拿年齡議題主攻。雷根幽默反擊，表示無意拿年齡當選舉議題，因為他不想利用對手的年輕與缺乏經驗，獲取政治目的。語畢，包括孟代爾在內，全美觀眾不覺莞爾。事後他對人說，雷根斯語一出，他就知道輸定了。

一九九二年，克林頓在與老布希的電視辯論中，專注面對記者提問，透過螢光幕，以堅定眼神與全美觀眾直接接觸，廣獲好評。反觀布希，反覆繞行講台，與觀眾缺乏共鳴，選舉結果已明。

二○一一年，共和黨總統初選電視辯論，前德州州長佩里表示應該關閉商務部、教育部、能源部。只不過，他當場忘了第三個部門名稱，被指為重大選舉災難。

二○一六年，也是共和黨總統初選電視辯論，佛羅里達州聯邦參議員盧比歐，不斷跳針指稱歐巴馬不知道自己在做甚麼，當場被對手調侃背稿，黯然退出。

總統大選電視辯論，主要訴求中間社群，及沒有特殊政治意識形態的選民。候選人在電視辯論的表現，其實是在和自己多年累積的形象競賽。一個細節的得分或失誤，都可能影響全局。

台灣總統大選，即將進入決勝階段。面對種種電視辯論的陷阱，誰能全身而返，誰能順勢奮起，將成為勝負分水嶺。水能載舟覆舟，韓的庶民語言，對決蔡的菁英語言，在電視辯論賽中，將擦出甚麼火花，各方拭目以待。

（作者為開南大學兼任助理教授）

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