自由廣場》那趕馬英九下台的人要不要處分？

◎ 李歐

國民黨中央考紀會繼開鍘敖博勝、陳宏昌、楊秋興之後，又將電視名嘴鄭佩芬和「草協聯盟」發起人李正皓開除黨籍，原因是污蔑總統參選人韓國瑜。為何有這麼多黨內同志「污蔑」韓國瑜？如果他們說的都是事實，污蔑之說不過是堵住批評者嘴巴的藉口，是不分青紅皂白迴護無才無德的候選人，並以此遮掩黨中央提名不當的過失，這將讓被處分人心生不平，讓更多人為他們叫屈。

說到不當批評或污蔑黨內同志，自國民黨黨內初選迄今，何止這被開鍘的五人！

九月八日韓國瑜三重造勢場合，配合韓粉硬是把「還沒講完」的馬英九趕下台的兩位女主持人，難道不必究責？一個曾任總統及黨主席的人在這麼盛大的場面被公開羞辱，事後還有人加碼以「被噓的回鍋肉」、「這不是你八年執政報告大會」等刻薄言詞追罵他，考紀會為何充耳不聞？

中央考紀會諸公難道沒看到這些以下犯上的詆毀污蔑嗎？你們不覺得黨內已經是遍地黃鐘毀棄、處處瓦釜雷鳴嗎？如果考紀會不問是非，只開鍘批評韓國瑜的人，卻對目無尊長、踐踏政黨倫理的後生晚輩視若無睹，這種做法表面上也許能夠一時堵住悠悠之口，暗地裡卻腐蝕政黨的根基，製造更大的分裂。

選舉是一時的，輸掉一次，未來還有許多機會，不必為一個各方質疑其道德與能力的人把黨弄得四分五裂，只有腳踏實地耕耘基層，才能夠讓具有百年根基的國民黨重新得到人民的肯定，才能夠重回執政。

（作者為資深國民黨員，台中市民）

開除李正皓、鄭佩芬 剛好而已

◎ 蔡美珠

媒體報導，中國國民黨考紀會通過開除「電視名嘴」李正皓、鄭佩芬的黨籍，前國民黨主席朱立倫十八日受訪表示，「不需要這樣就開除我們優秀的同志」、「我覺得黨中央可以再跟他們溝通一下」。

朱立倫的說法個人實在無法苟同，李正皓、鄭佩芬都已經是成年人，話只要講一次就該聽懂了，到底要講幾次才叫溝通？況且八月十四日國民黨就通過中常委李昭平的提案，今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀污蔑黨所提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即給予開除黨籍處分。

而李正皓九月三十日晚間在臉書表示，他收到LINE的通知，因為近期他在媒體前對韓國瑜多有指教的原因，有「長官」指示十月一日下午二點要在中和區黨部召開考紀會。他質疑，韓國瑜民調落後是事實，一直以來他對韓的選情多有評論，但前提都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在？「不是因為烏鴉叫，所以災難才來，而是烏鴉察覺到了災難，所以才呱呱叫提醒大家。難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？」

然而，個人認為雖然韓國瑜的確很多值得批評的地方，但既然國民黨已經明示，無法接受李正皓在媒體對韓國瑜的諸多批評，李卻依然我行我素，繼續「指教」黨參選人，遭到開除黨籍根本是剛好而已，朱立倫竟然還為他叫屈，他本人還要控告國民黨，實在是令人感到不解。

（作者為退休教師，新北市民）

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