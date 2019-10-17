自由廣場》國產車的奶嘴早該拔掉了

◎ 張勳慶

八月車市進口車銷量比國產車高，面對此一大軍壓境，國內汽車製造商聯合向經濟部請願，要求目前整車與零件進口關稅，從同是十七．五％，改成分離，零件降為十％，並用事關國內三十萬車廠勞工飯碗（不明講之處是選票）去遊說立委。

事實上只要關心車市的人都知曉，就以國內銷量居高的豐田，以前有些在台組裝的車款，也調整為整車進口，這就是看不見的手在決定市場。另一方面，在一些汽車零組件上，國內有些車廠打入國際大廠的供應鏈。若從國際知名的車廠來說，更是透過持股去混血，有些車表面上會被歸類日本車或瑞典車，但其實有法國或中國在掌控，例如日產和富豪的背後有雷諾與吉利。了解這些變動和經營策略後，回過頭來觀察台灣汽車製造產業，其實早就存著慘烈的整合與淘汰，因為現在許多年輕人根本不知道有羽田機械和三富汽車也曾風光，連台塑的大宇也倒地不起，其他的則是換手經營，例如本田。

國產汽車業者怎麼不去反問，從國府撤退到台灣之後，當初的高度保護，還有鐵頭部長趙耀東的華同大汽車廠，在國人當起冤大頭買了價昂質劣銅罐車多年下，國產車何以還在含奶嘴，何以到了現在引擎也因和整車同樣關稅，就如保齡球一般被進口車打到全倒，還要反過來要求政府稅收失血，然後另一頭國內購車族仍得買不爭氣的國產車。同樣以電子業去觀察，電子代工有些關鍵仍卡在國外大廠，例如英特爾，但也在組裝上拚出一片市場，因為要打國際杯就得如此靠實力。

台灣一直在用民族主義心態去看汽車產業，認為沒有一個可以在世界上有一定市佔率的汽車品牌，就是國恥，就是競爭力被日本、韓國永遠比下去，因為他們有。可是數十年下來，過度的保護才是一步錯全步錯，特別是在時間上的虛耗，大家都白白浪費了，現在該用的是鐵血要求國產車廠，否則這個產業真會成了國家的黑洞。

（作者為文字工作者）

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