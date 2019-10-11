自由廣場》「多金入學」阻礙階級流動

◎ 鄭任汶

貴報社論所提出的高教諍言，以及近日刊登黃昆輝教授教育基金會提出的「社會階級再製」、「教育品質平庸」與「人才培育失衡」等教育問題，看在高教基層教師眼裡，真的是怵目驚心，字字句句擊中每一顆依然抱有熱血的教師心靈深處。

「頂大少寒門，弱勢多私校」的字句，相信當前大部分在私立大學或科技大學的教職員都會有此感嘆，多元入學方案早就變成「多金入學」方案，在學習歷程中，享有豐富教育資源的學生，自然更有錢也有閒去充實所謂的學習歷程。制度的檢討有太多層面，但，仔細想想當前所有從底層辛苦出身的學者、企業家、實業家或社會菁英，若他們出身在當前的教育制度，還可以保證他們能夠變成社會向上提升的典範嗎？

台灣未來的二、三十年，就掌握在當前大學生與中學生的手上，此刻的憂慮與悲觀不會是終點，但這樣的高教環境繼續拖著，就等於放棄了我們的下一代，也放棄我們的未來。

教育過程經常是一種類似在挖掘璞玉的冒險，有些大學生在高中職階段即顯露光芒，但有些大學生卻是在進入大學後，才被琢磨出亮光。但當前的教育資源分配卻是將絕大部分的經費，放在繼續磨亮已經發光的璞玉，對於那些深富潛力卻還沒被發掘的寶石，卻連工具都不給，如此的教育品質，根本無法琢磨出隱藏在角落裡的寶藏。

大部分的經費放在研發，當然是有助於國家整體競爭力的提升，但我們應該先確定「競爭力」的定義是什麼？若研發是火車頭，那火車頭只要兩、三列即可，許多的社會角落，還非常需要擁有博雅品格、正確職場認知、專業職場技能與處理基礎工作的優質人力。

近年來已有許多私立大學，註冊率低落，學生人數銳減，早就無心辦學，別說社會階層的翻轉，連基本的教育品質與人才培育的功能，全都低落不堪。那該怎麼辦？許多致力於高等教育的先進們其實早就提出解決的方法，但教育部的「門神」們，以及「多一事不如少一事」的官僚們，就是決策緩慢，甚至根本不作為。

可以嘗試的解決方法，包括：縮編或合併國立大學的員額與規模，讓菁英教育真的是培育研究菁英，資源更加集中利用；讓辦學績效不佳的私立大學或科技大學趕快退場，安置教職員，教育部不要再接管了，不要再誤人子弟了；讓早就奄奄一息的大學，隨著市場機制被淘汰，教育部不再給予獎補助款，也禁止參與聯合招生，若這些學校想要自己單獨招生就單獨招生，讓教育市場決定其存廢。

有部激勵人心的電影「心靈捕手」，描述啟迪特殊孩子的過程，其實在高等教育的現場，我們經常看到其實富有才華，但卻孤獨、徬徨不知何往的學子，但他們並沒有享受到合理的教育資源，就因為他們從來沒有身處於高等教育的金字塔高層，我們也許不一定要翻轉階級，但讓每一個肯努力向學的孩子有著比較公平的受教機會，應該是台灣高等教育最低的道德標準吧！

（作者為台北城市科技大學通識教育中心助理教授）

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