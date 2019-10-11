自由廣場》台灣未來學？

◎ 張勳慶

公視節目「青春發言人」在明年總統大選前，針對沒有選舉權的高中生做了一份青少年國族認同大調查，這份由政大選舉研究中心所做、有效樣本二二二三份的資料中，有高達七十八．七％的高中生自認為台灣人，中國人者只有○．八％，四十％認為先維持現狀，以後再走向獨立，這是四個選項中最高者。

假若把這個看起來有些天然獨為大宗的高中生，全都解釋成政治上的獨派或深綠鐵粉，那可能會犯下錯誤，因為接近八成高中生自認為台灣人，應該是他們在台灣走向民主自由化，還有多元力量展現並給予尊重下，其所認定不可改變的立國精神和生活方式，就是以人人平等自由為核心。而這又在中國大陸不斷打壓台灣生存空間，還有過諸多紅色力量全力滲透台灣下，讓這群廣大的未來主流力量，學會當起國家主人，不願也厭惡和他們心中價值與理念相違者能掌握這個國家和政府，這可能才是近八成高中生自認為台灣人的原因，其實說穿了，有些類似港民不願到了國外被稱為中國人，寧願被叫香港人心態一樣。

在時間無情下，假如國內政黨、政客和媒體，不能看到此種未來主流正在興起，那可以斷言除非在小型地方選舉用黑金派系能勉強苟延殘喘外，在總統和立委的中央選舉上將會成了非主流或淘汰。其實就以這次國民黨所推出的總統候選人韓國瑜身上，便可發現他為何在民調上得不到年輕世代的支持原因了。因為不論在展現堅持台灣人的價值當下，屢次犯下了錢是高於一切，到手之後再談民主自由的論斤論兩看待、不當一回事的輕忽，或在對新住民還有多元成家上，也一樣和年輕人站在對立面。而此種踩雷也發生在柯文哲身上，當大家知道為了能讓雙城論壇順利，竟私下和特定媒體老闆進行改稿，那人而無信不知其可將會成了個人烙印。

但這並非能簡單的解釋成，在高度自認為台灣人的高中生族群，他們對可以學習或發展人生路上，會自我設限去排除中國這個選項，只要有機會他們可能會嘗試，但在靈魂上仍是以台灣人是我的國家認同為母土，這可能就可以去解釋，他們認為的維持現狀是國際現實和兩岸關係上的無奈，但更大的盼望是能在更開放資訊下，透過時間和世代，去改變中國人民的思想，然後也步上民主自由的境界。若這真的是長期不可得，那台灣永遠是獨立於中國的主權國家。

（作者為文字工作者）

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