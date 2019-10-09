自由廣場》（林保華專欄）鎮壓學生運動沒有好下場！

香港特區政府在十月五日實行《禁蒙面法》，事實證明無效，因為民眾在實施前夕到實施以後兩天，在香港十八個區遍地開花，成千上萬蒙面人出來示威，並且隨著警方開真槍的暴力升級而升高對抗程度，破壞若干中國機構與配合警察鎮壓的設施。然而到執筆時，特區政府只是檢控兩人，置其他蒙面人於不顧，顯然違背「法律面前人人平等」的原則。明明是法不責眾，政府應該尋找其他解決辦法，卻硬是要霸王硬上弓，破壞香港金融中心的地位，特區政府及其背後的習近平都有不可推卸的責任。

十月八日一早，特首林鄭月娥會見記者表示，《禁蒙面法》至今實施三天，仍需更多時間看出其成效，法例主要目的是阻嚇作用，特別是針對未成年人士。她提到被捕者中有一成為十五歲以下。

這是多可怕的數字！其實九月二十七日警察公共關係科高級警司江永祥就宣布，自六月九日起，警方共拘捕一五九六人，其中四六四人為中學、大專生，佔整體被捕人二十九％。他還表示九月開學後，學生被捕比例亦較暑假明顯上升至三十七．六％。照理開學後學生會去上課而較少參與社會運動，為何數字反而上升？可見送中法例與警方暴行對青少年的傷害，才迫使他們面對暴力也要說不！

林鄭沒有透露被捕者最小幾歲，傳言有十歲的，但是真實的應該是十二歲，從兒童進入少年階段就被捕。在他們弱小的心靈裡刻上永遠難以磨滅的印記，那就是對中共與特區極權政府的仇視，連帶影響他們的家屬、親友、同學與社會人士，並且伴隨他們一生。中共要為此付出代價。

《禁蒙面法》實施後，一些中共地下黨員與親中人士彈冠相慶，揚言還會封鎖網路等等，搞得人心惶惶，不但搶購物資，還去提款或準備兌換美元走資。港元與美元的聯繫匯率若被衝破，香港與中國都將面臨浩劫。所以林鄭趕緊表示暫時無計畫再啟動《緊急法》訂立新法例，穩住當天香港金融市場。

從以上數字看，反送中運動有許多學生參與，尤其是勇武派。警方重點也是打擊學生。《禁蒙面法》實施後，十月六日凌晨在無搜查令下，大批持圓盾及長槍防暴警進入中文大學校園搜查學生；中午則進入浸會大學，拘捕五名學生。相關學校噤聲，蔡元培、傅斯年已經沒有傳人，表明中國高級知識份子的墮落。

要敲醒林鄭與習近平的頭腦，不能不搬出毛澤東在文革初期說的話：「凡是鎮壓學生運動的人都沒有好下場。」毛澤東玩弄權術打擊劉少奇、鄧小平；現在習近平躲在幕後玩弄林鄭，還是其他高手在玩弄習和林鄭？無論如何，請習近平與林鄭等候歷史的裁判。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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