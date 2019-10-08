自由廣場》（北社評論）文化多元國家一體

◎ 李川信

台灣歷經原住民、荷西、清朝的經營，日本時代的建設，不管是東方或西式，不管是傳統或現代，都留下豐碩的先民足跡；這些珍貴的文化資產是台灣的榮耀和優越的發展條件，可惜二戰後，在中國國民黨錯誤的政策下，錯失了50年台灣國家夢。

1996年李登輝先生當選台灣首任民選總統後，在國中教育推出「認識台灣地理篇、歷史篇、社會篇」，首度確認本土教育文化路線，奠定台灣人自我認同的基石。

2000年的政黨輪替，陳水扁總統八年執政，不僅在教育上深化台灣意識，還先後成立客家電視台及原民電視台；2016年本土政權再度執政，公視台語台也在今年2019年正式開播；相對於強勢的華語文化，我們欣慰於國家終於行有餘力，將這塊土地上長期以來飽受歧視的弱勢族群的語言文化，正式搬上檯面，通過「國家語言發展法」的立法，尊重不同族群在教育文化及國家體制的場域內，得以公平使用語言文化的權力，彰顯台灣多元文化的精髓。

2001年，母語教育進入校園成為正式課程。2018年教育部推動「108課綱」，語文領域中減少文言文比例，增加台灣文學及世界文學作品，「中華文化基本教材」由必修改為選修，破除中華文化的獨尊，增強多元文化的學習。歷史領域中建構「台灣史、東亞史、世界史」的脈絡史觀，更是一大突破。社會領域則強化人權、轉型正義，以在地觀點，提升公民素養。

台灣這塊土地上的居民教育，本就該以台灣主體意識為核心，知曉台灣多元的文化樣貌與價值，進而認識東亞及世界；猶如世界強國的美國，在文化教育上早已脫離英國，自成一體，才能創造非凡，獨霸世界。反思台灣，隨著民主化和國際化的推波助瀾，「台灣文化」與「台灣價值」的內容，已經趨向樣貌繁華、成熟茂盛的多元型態，但在歷史演進的軌跡驅動下，台灣本質是個墾殖的移民社會，是無法逃避的事實；台灣現在的各住民族群，在面對國家的認同與定位上，是否有共同意識以成就一個多元族群的現代民主國家？是否能配合本土政權多元文化政策的實際行動，攜手共同建構團結一體的新國家？

面對2020年1月11日總統及立委的選舉，關係著本土政權的延續，在這關鍵的歷史時刻，發揮力量，守住台灣價值，守住台灣的自由民主與主權，更莫忘台灣文協的精神-「同胞須團結，團結真有力」的真諦。

（作者現任北社社長）

北社台灣文化日系列活動

（一）10/05文化論壇，二二八國家紀念館，台北市南海路54號

（二）10/19文化晚會，台北市新生南路三段30號卓越堂

（三）10/26-27文化資產營，台北市NGO會館，青島東路8號

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