自由廣場》禁蒙面法vs集遊法第14條

◎ 雲程

十月四日下午，香港特首根據「緊急情況規例條例」（the Emergency Regulations Ordinance）中，因應危害公共安全事項，頒佈「禁止蒙面規例」（Prohibition on Face Covering Regulation）並於次日實施。

很多國家都有禁蒙面的相關法律規定，連台灣的「集會遊行法」第十四條，主管機關亦得對「妨害身分辨識之化裝事項」實施必要限制。但從授權與法制角度看，兩者相差很大！

香港現代政制，源自神授的王權（Crown）。英王依此頒佈「英皇制誥」（Letters Patents）與「皇室訓令」（Royal Instructions）作為治港的憲法文件，授權港督在不違反王權意志下，全權組成包括總督＝駐港英軍指揮官＝行政局＝立法局等，一人擁有廣泛統治權力的殖民政府。在殖民時代，立法局仍隸屬港督之下，「緊急條例」雖有立法局三讀的形式，仍非民主體制意義下的法律。

若無法律明文規定，政府不得限制人民權利。這是現代政治基本規則之一，也是憲法對立法權的保留。此次，特首跳過立法部門（立法會），由行政部門（行政長官＋行政會議）根據「緊急條例」，制訂限制人民權利的「禁止蒙面規例」，是行政部門「命令生命令」的自我授權，北京對維持香港權力分立的基本承諾，破壞又加一樁。

香港的統治權威，從英王王權移到中國人大，是透過國際法到內國法的漫長轉換而成。前者是「中英聯合聲明」與一國兩制的承諾；後者是中國修憲，授權人大制訂「基本法」以成立港府。如此才能從殖民法制，轉換到中國憲法秩序下。

北京既然繼承港英時代的「緊急條例」，意味著香港有實施緊急狀態的可能性。北京的正辦，本該是在「基本法」中，明文規定特首的緊急權限，使其有暫時跳過立法會程序，直接會同行政會議訂子條例的正當性。否則，就要回歸立法會通過的形式，才符合現代政府權力分立法制的基本要求。

北京雖滿口「依法治國」，卻仰賴一人獨裁陋習，直接架空立法會權限，不願以修正「基本法」的形式，劃定緊急狀態實施條件並授權特首為之。代表著在北京與香港政府思維裡，仍然認定：特首就是總督，香港還是殖民地。這是法制倒退，一人亂搞的典型。

北京的無能與內鬥呈現明顯擺爛，已引發千人朗讀「香港臨時政府宣言」。此舉或將挑動北京民族主義的神經，成為進一步對港強硬的藉口。

（作者著有「放眼國際：領土地位變遷與台灣」，http://hoonting.blogspot.tw/）

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