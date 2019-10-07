自由廣場》澳洲、台灣原住民分享傳承，共創未來！

◎ 高戈銳（Gary Cowan）

今年澳洲辦事處以「分享珍藏，共創未來」為主題，以推動與深化澳洲與台灣之間的經濟、文化與民間交流。這個主題為歷史性的珍寶交流更添榮光。我們今年初有幸在澳洲展出來自國立故宮博物院的珍寶；如今，我們很榮幸將「大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展」的珍藏品介紹來台灣。

這個特展將展出超過一百四十件名符其實來自澳洲這塊土地、使用赭石與泥土，創作在樹皮條上的傳統藝術作品。這些作品充分展現出世界上現存最古老的活文化，可追溯至五萬年前。由這些藝術大師所創作出來的符號與圖案，反映出生活在澳洲阿那姆地(Arnhem Land)的原住民們流傳千年的宗教暨文化故事。來自阿那姆地與來自故宮的珍寶，體現出澳洲與台灣各自的歷史與文化遺產。透過彼此分享這些珍寶，幫助我們相互了解，並欣賞彼此的過去、現今的認同、及明日的未來。

今年是國際原住民族語言年，正是慶祝我們原住民文化傳承的好時機。台灣與澳洲的原住民族群的現況在許多方面的都相當地雷同。台灣的原住民人口約五十五萬，澳洲的原住民人口約

六十五萬，均佔彼此總人口的百分之三左右。台灣與澳洲的原住民均由眾多具有不同獨特社會、文化、和語言的族群所組成，並各自保有特殊的藝術與文化傳統。

澳洲和台灣的原住民也面臨類似的挑戰，都曾經歷過被迫遷離傳統領域、經濟被邊緣化、及肇因於同化政策所造成的文化流失。為彰顯這些不公義，澳洲與台灣分別在2008年及2016年

，正式對其原住民族道歉。

由於澳洲和台灣均希望與各自原住民族和解，並慶祝我們原住民族的貢獻，我們有許多能彼此分享學習之處。台灣已在憲法中明訂保障原住民的政治代表權與對原住民語言的保護。澳洲

則已建立了名為《原住民傳統領域權》(Native Title)的法律制度，承認原住民擁有傳統領域的土地使用權，包括在土地通行與漁獵的權利，以及在使用原住民傳統領域的土地時，必須先徵詢當地的原住民。有超過百分之四十、相當於超過八十個台灣的澳洲土地面積，是受到《原住民傳統領域權》的保障。

為協助分享彼此的經驗、文化和傳承，澳洲辦事處已將加強澳台原住民交流為優先推動的重點工作。今年澳洲辦事處不僅介紹剛開幕的「大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展」來台展出，也將在知名的台灣原住民歌手如桑梅絹、舒米恩、桑布伊等陸續訪澳後，特別安排澳洲原住民歌手awurra Gaykamangu、藝術家Bobby Bununggurr及原住民母語文化保存團體Yamani接連訪台。

我同時也致力促進更多澳台雙方原住民社群在學術與商業方面的連結，例如邀請澳洲傑出原住民人權律師暨學者Larissa Behrendt教授於2018年訪台，並邀請重量級的原住民商界人士參與今年八月於布里斯本舉辦的澳台工商委員會年會。

透過澳台原住民族傳承與經驗的分享，我希望澳洲和台灣能攜手合作，一起為我們的原住民族創造更美好的未來。這麼做，也能讓我們的社會更加多元。

（作者現任澳洲駐台代表）

「大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展」即日起於國立台灣博物館展出，展期至明年2月9日。

關於即將訪台的澳洲原住民藝術家活動訊息，請見澳洲辦事處官網：australia.org.tw。

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