自由廣場》民進黨別高興太早！

◎ 林瑞霞

香港歌手何韻詩被統促黨人潑漆，有人形容這下子民進黨不只撿到槍，而是撿到砲了！惟民進黨若認為可藉此事件凸顯統促黨反民主法治，引發選民對紅色政權厭惡，而把票投給綠營，這是高興得太早！

當韓國瑜被電視新聞台問到何韻詩被潑漆事件的看法，及民調直直落的問題時，筆者注意到他的表情很詭異地笑著，隱約還可以讀到一種難以察覺的篤定，引起我很大好奇。

朋友適巧寄來去年八月，天下雜誌的專題《白狼的統促黨比你想的更接地氣！宮廟、農漁會、深綠鄉鎮都有它》。從這個專題報導，我終於找到答案。

原來統促黨這幾年早已深耕基層─幫派、台商、宮廟界、村里長、大學生、弱勢團體…，找到在地台灣人帶領鄉親接觸、認識「祖國」的進步，以「鄉村包圍城市」，「創造對紅色中國的認同」。

該黨全台已經建立一百多個黨部，包括台北、苗栗、屏東、雲嘉南等縣市，還有兩個以陸配為主的「女媧黨部」，甚至被歸類「深綠」的台南新營，就有三個黨部。今年九月二十日，遭台南市政府拆除的新營「共產天后宮」，就是一間高掛中國五星旗，招牌並寫著台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子的宮廟。

更值得注意的是，由於各地黨部都是在地人經營，統促黨就利用在講究人情的鄉鎮，鄉親忽略國家大是大非的弱點，而在選舉上大有斬獲！二○一四年的九合一選舉，分別在北中南拿下二席鄉鎮市民代表和二位村里長外，二○一六年的大選，號稱三萬多黨員，卻獲得五萬六千多政黨票！

由上所述，民進黨別再以為統促黨只是外省掛幫派和黑道！該黨早已是一支經營基層、扎根地方的組織力量，與紅媒文鬥、黑道武嚇搭成金三角。民進黨不能只看到國共唱和，而沒有注意到這金三角才是現今台灣國安最大的問題及隱憂！

為了台灣永續生存，吾人要趕快呼籲年輕人儘早返鄉和家人長輩多聊一聊，秀圖片陳明利害關係，如中國怎麼迫害宗教…，千萬別被統促黨及不抗中護台的政黨利用了！

（作者為嘉義市桃山人文館館長／快樂公民學苑創辦人）

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