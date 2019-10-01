自由廣場》 颱風假補班 才公平

◎ 葉長青

颱風來襲，新竹市、新竹縣的停班停課不同調，引發媒體關注與爭議。颱風天小風小雨甚至無風無雨，「多賺一天假」的員工看電影、喝咖啡、逛賣場不亦樂乎，但雇主可就臉上三條線，硬生生吞下一天的營業損失。

颱風本來就不一定按氣象單位預測的路徑移動，也因為難以準確地預測，苦了必須提前決定放假與否的縣市首長。放錯颱風假，首長被消遣、被責罵，自然不在話下，甚至對於未來選票也會造成可觀的影響，結果縣市長「寧願錯放，不敢不放」，討好了選民，企業經營者的損失卻無處申索。

為了員工的安全，「從寬考量」放颱風假，固然是合情合理，但若錯放，要雇主承擔颱風假的一日損失，卻不盡公平。為了減少放假與否的紛擾，也為了公平起見，應可研議在颱風假之後補班、補課，如此一來，不管颱風假有沒有錯放，縣市首長都可以減少很多困擾，二來也可讓勞僱雙方得以站在一個比較公平的立足點，附加效益則是拿掉「多賺一天假」的誘因，讓大家更能就事論事，讓地方首長改掉犧牲企業、討好選民的惡習。

（作者為退休公務員，台北市民）

談日本沒有颱風假

◎ 林欽德

昨放颱風假，但是在新北看這風雨，至少在傍晚四點前其實都還好，老實說談不上甚麼安全顧慮。想起有年夏天到日本出差，碰上颱風，才知道日本沒有放颱風假，心裡很受震撼！日本也是民主國家，政客也有選票壓力，但是為什麼他們沒有颱風假？不怕選民罵到臭頭嗎？

後來陸陸續續和一些親友聊起這件事情，最多的說法是「安全的考慮，避免放學或上下班途中意外，情有可原。」這是可以接受啦！但是明明早上起床無風無雨卻還放颱風假，這就說不過去了！那些被迫停工、停止營業的工廠或商店，一天的損失可以請求國賠嗎？

颱風放假與否，為何不能當天早上宣布？這樣就可以大大減少放錯颱風假的機率。

很多人想放颱風假，那是因為他們不扣薪。但是請想想一些沒上班就沒收入的人，例如臨時工或計時工。我們不是要同情弱勢嗎？何況，不過是把颱風假宣布的時間挪到當天早上而已！

至於一些人把颱風假和例休國定假日等混在一起談，說日本沒有颱風假是因為他們平常放的假更多，邏輯欠通，就沒甚麼好談了。

（作者任職金融服務業，新北市民）

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