自由廣場》結婚型戰略三角關係談斷交

◎ 何振盛

南太平洋友邦索羅門群島與吉里巴斯相繼與我斷交，有人認為，北京此時斷我邦交，意圖在摧毀蔡政府威信，俾有助於藍營勝選。惟若從經驗法則與理性抉擇角度來看，面對北京的打壓，台灣選民只會更加同仇敵愾，將憤怒轉化為支持執政黨候選人的選票。以最近各項總統大選民調來看，蔡支持率穩定領先韓高達十至二十個百分點以上，即便一向挺韓的旺中媒體所做民調也顯示蔡勝韓十三個百分點，可見一斑。

在台美中三角博弈中，台灣目前採取「聯美制中」的策略，台、 中處於對立狀態，而美、 中又因貿易戰交惡，這種戰略三角關係就是國際政治學者狄特摩定義下的「結婚型」，台美交好如同婚姻關係的「伴侶」，且均與「搶親」的第三方交惡，而這第三方就是陷入「孤雛」角色的中國。對於北京當局而言，美國力挺台灣，就是介入兩岸關係，形成未來統一的阻礙，等同「搶親」不成，反遭對方 「伴侶」聯手反制的局面。

一般而言，三角關係中處於不利地位的行為者必然會有「提升角色」的動機，其方式是增加親善關係的數目，或增加另外兩方間的嫌隙。身處「孤雛」角色的北京當局，理應改善兩岸與美中關係，或試圖離間台美關係，以脫離「孤雛」困境，然而在三方競合的國際現實中，北京當局顯然力不從心，只好柿子挑軟的吃，策動台灣南太邦交國轉向，以削弱「伴侶」關係中的一方，並警告「伴侶」中的另一方須為聯姻的後果連帶負責。

因此，北京對台發動外交戰，造成台灣斷交潮的目的並非只是教訓蔡政府，而是在美中對抗的戰略思維主要面向上改變其「孤雛」角色，從三角關係外尋找奧援與支撐點，進而逆轉賽局中的不利情勢。

儘管北京在其自身的急迫感下，搶奪台灣南太邦交國所產生的副作用，反而刺激台灣選民強化反中的情緒，而有助於綠營的選情，但就其拓展勢力，突破美國島鏈防線以前進太平洋的戰略總目標而言，在可預見的未來，北京的外交攻勢仍將持續。短期內我駐外單位不僅要全力捍衛邦誼，長期而言我政府似可考慮在南太地區進行計畫性投資與移民，俾在人口稀少的南島各國培養親我的勢力。學者也當從戰略的角度加強南島研究，以利於關鍵時刻向我政府提出應變的政策建議。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授兼系主任，台灣對外關係研究暨發展協會秘書長）

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