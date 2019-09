自由廣場》華郵：韓國瑜勝選是北京介入

不是韓粉、不是庶民

◎ 黃惟冰

曾獲普立茲獎的專欄作家喬治威爾(George Will)二十六日在華盛頓郵報(The Washington Post)發表以「時間站在台灣這一邊,只要美國也是(Time is on Taiwan’s side, as long as the U.S. is, too)」為題的評論,指出雖然中共運用金錢購買影響力,在近期連續挖走我國的兩個邦交國,但,美國的實際政策是「只要台灣願意,就能有效維持一個主權獨立國家的地位(U.S. policy actually is that Taiwan will remain effectively a sovereign nation as long as it wants to)」。

無獨有偶,華盛頓郵報二十三日也刊出一篇以「另一個網路介選高手正在熱身。我們不應掉以輕心(There’s another expert player warming up to online election interference. We should worry)」為題的專文,直指中共已將過去大多用在控制國內資訊流通,以及箝制人民言論與思想自由的「五毛網軍」,轉化成為對外攻擊的武器,而首當其衝的,正是台灣明年的總統大選。

在二十三日的專文中,華盛頓郵報直接指出,二○一八年高雄市長由「親北京(Pro-Beijing)」的候選人贏得勝利,背後真正的原因,並非一般解讀是因為該位候選人有獨特的政治魅力,或是該陣營特別擅長使用網路工具,而是因為中共投入了大量的網路假帳號介入該場選舉。

此外,華盛頓郵報也引述路透(Reuters)一篇近期報導,表示澳洲政府認定北京曾針對澳洲國會與主要政黨在選舉前夕進行攻擊,但為維持雙邊貿易關係,決定不公開此事。文末,華盛頓郵報則呼籲,由於美國即將舉行總統大選,北京相關的介選作為,必須被加以防範。

綜合以上,我們應該提醒自己,天助自助者,台灣當自強。做為中共金錢外交的主要受害者,以及網路介選的首要目標,台灣必須展現不願屈服於「一國兩制」、成為中國一部分的堅定意志。換句話說,明年的總統大選不能由「親北京」的候選人勝出,否則將對國際社會釋出錯誤訊號,減損其他國家支持台灣的動機與理由。

同時,台灣需要提出反制網路假訊息的具體作法。這代表台灣不會只扮演接受援助的角色,相反的,台灣也要有經驗與能力,針對中共各項介選作為,提出因應的教戰手冊,以供美國與澳洲等國家參考。

(作者曾任智庫研究員,高雄市民)

