社論》中生應該學習以文明說服別人

幾所私立大學內，學生聲援香港反送中，在校園內設置連儂牆，竟發生中生挑釁港生的衝突。學校當局的態度，傾向息事寧人，不敢得罪中生。此一現象，堪稱開放中生來台就讀政策後遺症，學校當局為了因應少子化，廣招中生來飲鴆止渴，並傳聞有許多學校簽署所謂的「一中承諾書」，課程內容自我閹割一中一台、兩個中國、台灣獨立等「敏感議題」。彷彿出錢是老大，雖替學校張羅了學生學費，卻犧牲了高等教育的自由濃度，也壓縮中生在台灣學習民主的機會。

中生到台灣就讀，浸淫於言論自由、民主開放、保障人權的環境，如能激發他們的主體意識，擺脫黨化教育的魔咒，把民主火燭帶回中國社會，確有正面意義。可惜，這個政策從馬英九以來，一直就不存在這樣的政策目標。反倒是，台生到中國，必須接受姓黨的政治正確洗腦。一如，北京幹部到台灣可以高談闊論反獨促統，台灣政客到中國絕口不提一邊一國。國民黨人到中國，不敢張揚青天白日滿地紅旗，台北街頭卻可以掛五星旗，彰化還有違章建築的五星共產廟。說到宗教，中國無差別壓迫宗教，卻對台灣的寺廟道觀極盡統戰之能事，所謂的宗教直航也被當作衝撞我國兩岸政策的工具。凡此對比，不一而足。

兩岸交流，如此不對等，長此以往，對台灣十分不利。其中值得檢討之處在於，蔣經國、李登輝時代啟動兩岸交流，雖然高懸「民主、自由、均富」的目標，卻未在政策執行過程中，把催生民主中國化為行動，一味等待改革開放的自我演變。這樣的等待，歷經鄧小平、江澤民、胡錦濤都證明是空等，到了習近平更是反改革開放而行，把一黨專政升級為數位集權主義。今天，數位集權主義的刀鋒，不僅對準台灣的咽喉，也掐住十四億人的脖子，甚至在國際上挑戰普世價值。缺乏促使中國民主化的行動，導致台灣的兩岸交流仿如利人損己，貽害匪淺。當年，國民黨大老陳立夫曾提案，以一百億元與中共共同建設實業計畫，藉以建立互信進而達致兩岸之和平統一。還好此案胎死腹中，否則今天不知是何等反諷場面。

言歸正傳，開放中生，各有利弊。曾有中生周泓旭，二○一二年入學政大企研所，四年後碩士畢業。他為「組織」利用在台學習和經商的機會，接觸台灣軍政、外交、公職等人士進行工作，直到企圖吸收一名外交部官員，遭該官員通報檢舉方告偵破。當時柯文哲稱：不要因為一個學生就推翻整個政策，一竿子打翻一船人。問題是，龍蛇雜混的「一船人」，當中有多少帶有特殊任務者，恐怕是柯文哲所無心探討的黑洞。台灣威權統治時代，國民黨派出不少職業學生，監視並回報台灣留學生的言行，大家應該記憶猶新。這次香港反送中，許多民主國家大學的港生同聲呼應，卻也出現不少滋擾活動的中生。由此推估，雖然不可否認仍有不少中生專心學業，但在台中生的職業學生比例恐怕也不宜低估。

中生挑釁港生，會不會是在台灣校園的小試身手？如果校方得過且過、偏袒中生，那麼中生下一步會是什麼？甚而，僅止於教育部請校方積極介入輔導，並加強教育不同群體間互動理解、彼此尊重，小英政府這種消極底線被摸透了，改天中生會不會到校園以外大展拳腳？會在台灣校園公然滋事的中生，恐怕不宜以涉世未深的單純學生視之。違法就是違法，就要依法處理，台灣是一個法治國家，言論自由跟犯罪行為的界線很清楚，中生在台違法亂紀，最重要的是讓他們體認，什麼叫作尊重民主、遵守法治，透過這樣的機會教育，也才能讓他們學習到如何以文明說服別人，不能在民主國家搞紅衛兵那一套。

退一步來說，滋事的中生也許是中了黨化教育的毒，未必是「組織」直接指使的政治打手。但是，既然來到開放社會，就要藉此「打開心內的門窗」，認清在中國被塑造的慣性思考，是必須解放的反教育。他們這一代應該開始嚴肅反思，如何終止由上而下之膜拜暴力美學，使中國成為真正受人尊敬的大國。目前看來，需要「輔導」的，恐怕還有若干大學當局，為了經營學校甚至主事者的意識形態而仰北京鼻息。這種歪風不改，中生挑釁港生，只會是星火燎原的序幕，不僅影響所有學生的多元思考，教師的學術自由、教學自由、言論自由都將一一流失，從而讓台灣的大學也開始「黨校化」，果真如此，代誌就大條了。

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