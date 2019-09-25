社論》隧道盡頭越來越亮的出口

索羅門群島、吉里巴斯，一週內相繼投中。兩岸的反應不難預期，包括國民黨槍口對內。不過，美國國務院的反應卻有新意，表示中國改變兩岸現狀的行為有害，美方正在研擬各種因應選項。果然，川普二十三日在聯合國總部演講宗教自由，我國駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，美方力挺台灣不言可喻。接著聯合國大會總辯論登場，美國在台協會也重申「美國將繼續支持台灣」。

習近平的外交「血拼」，自是針對台灣大選，不容小覷，但重頭戲仍是因應內在壓力。連奪索羅門群島、吉里巴斯之後，習近平出席全國政協成立七十週年大會，重申一國兩制、港人治港及一個中國原則、九二共識。接下來，還有十一建政七十週年及十九大四中全會等政治時刻表，再來，明年春兩會又將上場。目前，取消任期制的習近平，正被美中貿易戰、香港反送中、國內經濟疲軟、黨內高層問責、乃至豬瘟失控所苦，必須在反對聲浪萌芽階段便做出具體的實績來強化正當性。放眼看去，不計代價收買我國邦交國，不啻是當下的最佳選擇。

今年以來，習近平因應危機失措，備受質疑。總體不利形勢，逼得習近平必須在政治熱季之前，採取轉移焦點的動作，以掩飾攤在眼前的各種難題。我們早已多次提醒，一旦習近平面對內外挑戰束手無策，對他而言最為便利的紓壓出口，便是台灣。台灣，早已被論述成中華民族偉大復興的最後一塊拼圖，但是歷任北京領導人都拿台灣沒辦法，一方面是台灣在民主下走自己的路，一方面是地緣政治使然。這，恰好是習近平足以展現「過人之處」的題材。然而，習近平對台灣的軍事衝突邊緣策略，很明顯是以自傷七分收場，換來美國軍艦常態通過台灣海峽與軍售台灣突破規格。

軍事不行，乃改走外交，因為這是台灣的一個脆弱環節，撒幣外交台灣不是中國的對手，所謂的一中原則已成北京綁架國際的絞索。配合建國七十週年大戲，索羅門群島、吉里巴斯即使索價不低，至少烘托了習近平的權力光圈，不至於在此重要政治節慶灰頭土臉。但是，十一之後呢？外交「血拼」的支票必須一一兌現，但美中貿易戰、香港反送中、蔡英文可能因為他介選失敗而連任、中國經濟持續下滑激化社會矛盾，那才是習近平外交「血拼」之後主菜要上桌的時候。有句話危如累卵，習近平一直將卵向上堆疊，難道不怕有朝一日摔得滿地流？

小英執政以來，失去七個邦交國。對此，藍營統媒批評自家政府多於北京當局，一如既往。值得注意的是，也有綠營的批評聲音稱，阿扁當年採取「攻勢外交」，八年內斷交九國、建交三國，兩相比較，阿扁「攻勢外交」比小英「守勢外交」好。其實，論者似乎忘了，當年的若干躁進政策，導致台美關係瞬間急凍，授予北京透過華府修理台灣的把柄。如今，習近平外交「血拼」無上限，凌厲攻勢強過阿扁時期，但是它的影響所及，卻是台美關係加速升溫。所以說，兩種外交政策各有千秋，因勢制宜才是道理。

「攻勢外交」、「外交休兵」，從兩種立場質疑「維持現狀」，聚焦於邦交國數量得失。老實說，經過老蔣的外交崩盤，邦交國數量的增減，對於中華民國外交處境的幫助或損害已相當有限。關鍵因素在於，做為決定性結構的「中國代表權」。「外交休兵」，不刺激北京，或許可以喘一口氣，但無助於北京手握「中國代表權」而對中華民國採取終極殲滅戰。「攻勢外交」，積極性值得肯定，但依舊衝撞不動結構。所謂的「中國代表權」，決定於國際權力遊戲，不單在台灣的努力與否，說穿了，這也是老蔣造成的「場所的悲哀」。

在外交戰場上，「維持現狀」予人消極之感。不過，從動態來看，「維持現狀」其實不是一成不變。華府的「維持現狀」，亦復不斷演進。三年多來，民進黨政府有所堅持（有別於一中下的外交休兵）與有所不為（有別於被汙名化的烽火外交），壓縮了北京對台灣藉機生事的空間，而且，讓美國為主的民主國家認定，北京才是企圖改變現狀的麻煩製造者。與此同時，台美關係、印太戰略，得以在台灣的穩健配合下，升溫、鋪陳。拿下北京的眼鏡，換成華府的視角，不難找到隧道盡頭越來越亮的出口。

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