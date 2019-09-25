自由廣場》海洋造林 減碳良方

◎ 李界木

貴報刊登環團綠色和平呼籲二○二○各總統候選人提出明確的永續能源及環境政策，因台灣在二十一世紀末恐增溫超過攝氏三度，將是氣候變遷影響最劇烈的前段班。

我不是總統候選人，但願意提出建議，希望當選人採納實行，因為這可能是人類最好的投資。這些技術已存在，最簡易的方法就是種海草、割海帶。

在台灣西海岸，即現在建立海上風力發電的地方，實行「海洋造林」（Ocean Afforestation） ，種植海草（如海帶、馬尾藻等）吸取空中二氧化碳，就如種樹可以吸收空中二氧化碳一樣。大量種樹可以降低空中二氧化碳，使地球變涼，可是我們沒有太多陸地。

當我們收割海草時，放進大型厭氧消化箱，分解有機物，產生生質燃氣（Biogas）。它是六十％的沼氣（Methane）和四十％的二氧化碳。沼氣是一種生質能源燃料，而二氧化碳要避免再釋放空中。所以，把二氧化碳儲存下來，注入海洋深層或注入地下。使用這種方法，海草可在海中生長，不需要陸地，也不會跟耕地或森林爭地。

根據專家估計，現在全球只要使用九％的海面種植海草，每年就可吸走空中五百三十億噸的二氧化碳，而目前全年排放四百億噸二氧化碳。這不但可以吸走全年排放量，同時還可吸走已累積的二氧化碳，不僅不使地球增溫，更使它降溫。這樣可使魚類永續生存，還可產生生質燃料，替代化石燃料。

另外，種植海草有一個好處是清除農業污染，如肥料或工業排入海洋中的氮與磷。二○一七年，中國海帶公司報告，他們所種的海帶吸走大海中七萬五千噸的氮和九千五百噸的磷。只要再增加十五％的海帶耕地，就可吸走全部中國排入海中的磷。至於氮，則要另想辦法。想要獲取這些好處，我們台灣得要好好設計一個系統。

談到能源，應朝向太陽能、風力、地熱、海水溫差、洋流（黑潮）等再生能發展，至少達五十％全台供量；另外五十％等待碳零排放的天然氣來代替現有火力發電（明後年可上市）。但別忘節電措施應列首務。

總之，整個氣候變遷，根源來自空氣污染，我們正從各方面努力來挽救。追根究柢，我們把世界弄髒、弄糟，我們應該自己清除，不能只依賴自然來消除。

（作者為環境科學研究者）

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