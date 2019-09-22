自由廣場》澎湖農業生機 試種帝王芭樂及大目釋迦感想

◎ 孫清義

談到澎湖，每個人都會想到冬季有強勁帶鹽分的東北季風，作物不易生長。致農民對耕作缺乏信心。老農逐漸凋零，年輕人力不願投入，已使五千公頃耕地逐漸荒蕪，實際耕作面積只約500公頃，其餘九成被銀合歡淹沒。農業式微人口流失，農村空洞化，身為農政人員豈可無感。

筆者是澎湖女婿，又曾於農政單位服務，在澎湖服務時，即意識到當地農業的困境。後調任高雄、台南，甚至退休後每星期有3-4天在澎湖，深入瞭解澎湖與台灣中南部的氣候差異與果樹、蔬菜的適應性及市場價格。結果發現澎湖於冬季雖有強勁的季風是其弱勢，卻也有獨特的機會。

台灣中南部夏季常有颱風及連續雨，作物受害，尤其近年來因極端氣候而更為惡劣。且事實上嚴重侵害作物的，不是一天或半天即離去的颱風，而是颱風帶來的連續雨及鹽水煙（帶著鹹鹹海味的水霧）。最明顯的是芭樂不易結果；木瓜、蔬菜易水傷腐爛，甚至淹水敗根而亡，被害率極高。另外，台東的釋迦，亦有颱風及焚風之侵害。反而澎湖夏季不但少雨，且颱風侵害機率更少於台灣三分之一，即是優勢與機會。

筆者又觀察到澎湖各家屋旁與菜宅多種有芭樂、釋迦、木瓜等，已證明此類果樹可在該縣生長。只是因為果粒小，木瓜高達二層樓不易採收，致無經濟價值，自無人願意大面積種植。

反觀高雄的帝王芭樂，不但果粒大，部分更可達一斤以上，且肉厚、仔小、脆度佳、甜度高，市場拍賣價格每公斤可達100元以上，只因夏季雨害率高致果農種植意願低。且大目釋迦、木瓜等果粒大、肉多又甜，零售價格每斤經常分別在60-70元、30-40元以上，消費力強具經濟價值。

因此，如果能於澎湖種植此類果樹於夏季收穫，即有少風雨侵害之優勢。加上澎湖農地多屬砂質壤土，不易飽水更適合種植果樹。又因2、30年來未耕種，有機質比例達4.5％，很適合以有機或友善栽培方式耕作，且土壤之有效性鉀、鈣、鎂含量均高，有助作物甜度與脆度之提升更具特色。

唯一缺點是，澎湖少雨缺氮、磷肥又被固定，須裝設可清洗附著葉面之鹽分與補充水分之噴灑水設施，及輔以微生物肥料改善。

為了解在澎湖種植前揭三項果樹是否具競爭力與經濟價值，筆者於107年四月間，自高雄引進果苗，在白沙鄉中屯村以約0.1公頃農地裝設噴灑水設施，及以生物性肥料與農藥，代替化學性肥料與農藥之友善栽培方式試種。經過一年發現，雖冬季有季風阻礙生育，惟自三月起又會長新稍、開花結果。且帝王芭樂及大目釋迦已於今年8-9月採收，果粒、品質、甜度、口感等均不遜色於高雄、台東所產，吃過的皆說讚且有意種植。

另外，澎湖春秋季雲層較厚，常見陰天，致二月下旬至五月上旬氣溫尚在25℃以下，可種植一期65天即可採收之翡翠2號高麗菜，甚至採收後可堆疊放置陰涼處，再以濕布覆蓋存放20-30天，屆時蔬菜已量少價高，應可高價售出而獲利。

且高麗菜採收後已入夏，可種植台農66號番薯，或參考雲林縣之蔬菜設施種植夏季蔬菜，以彌補夏季蔬菜常因連續雨或淹水而腐爛之不足，亦是機會。

總而言之，澎湖之農業並非全無機會，而是須從台灣氣候環境之狹縫中求生機，尤其要使九成之荒蕪農地復耕，更須務實的找出幾項具產季特色作物，再利用夏季氣候之優勢，大面積種植以提高耕作收益，自然有誘因引導年輕人力投入，廢耕地始能逐漸復耕而翻轉逐漸式微之農業。屆時觀光資源，將不再只限於放煙火、看玄武岩、遊古蹟等，必會增加參訪具特色之有機、友善農業，及採購果粒大既甜又脆且無毒健康之特色農產品。

（作者曾任農糧署南區分署澎湖辦事處主任、高雄辦事處主任、南區分署資材課課長，台灣離島有機友善農業發展協會秘書長）

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