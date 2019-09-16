社論》面對比蘇聯還要危險的中國

美中貿易戰最近似乎出現和緩跡象，中國豁免部分關稅，增加黃豆採購，川普也延緩加徵關稅期限，外界更盛傳川普政府官員正在草擬一項臨時性貿易協議，延遲或取消美國對中方的部分關稅，以換取中國在智慧財產權與採購農產品方面的承諾。不過，川普仍強調，傾向達成永久性協議。然則，無論美中能否獲得暫時性妥協，都不可能再回到共存共榮關係了。

美中政經結構的截然對立，必將使兩國在經貿與地緣政治上陷入新冷戰狀態。其實，近年來美國政界、智庫對於中國崛起對自由世界的威脅，產生深刻的警惕與憂心。例如曾經參與打開中國大門、聯中抗俄及協助中國軍事現代化的白邦瑞（MICHAEL PILLSBURY），即撰寫《百年馬拉松》一書，點出中國過去四十年對美國虛與委蛇，讓外界產生不稱霸的印象，其實是稱霸全球的秘密戰略。凡此著作不勝枚舉，逐漸喚醒美國人，奪走其數百萬工作機會者，乃是以不公平貿易手法及對外擴張的紅色中國。由此可見，川普對中國發動貿易戰，並非是其個人的偏執，而是反映美國社會的基層民意。尤要者，美國兩大黨在對中政策上已漸形成共識，亦即必須以保護美國的利益為優先，不再容忍中國國家資本主義對資本主義、自由市場的不公平競爭。因此，未來即使美國出現政黨輪替，美中之間競爭多於合作的型態是不會改變的。

美中關係出現新型態，對於台灣將是結構性利多，可以脫離經濟低迷與依賴中國的困境，乃是脫胎換骨的契機。事實上，台灣未與中國有深度經貿連結前，曾締造舉世艷羨的經濟奇蹟。但是，自中國採取改革開放，兩岸關係開始緩解後，台商便大舉西進，人才、資金與技術大量流向中國，台灣這個小型經濟體被中國超大經濟體強力磁吸，導致了中國成為台商對外最大投資國及最大海外生產基地。可怕的是，兩岸的經濟連結度竟與台灣經濟成長出現負相關，由李登輝主政時平均成長率為六．九二％、陳水扁總統時平均四．八六％，馬英九總統時二．八二％、蔡總統三年平均為二．四一％，呈現一路下滑的趨勢。

台灣遭到中國的磁吸，兩岸的經濟實力形成消長，台灣陷入政經困境。可知，台灣經濟回春的解藥，就是降低台灣對中國的依賴，絕對不是藍營政客所稱的改善兩岸關係。那些所謂「台灣經濟鬼混了二十年」、「中華民國是一間即將破產的艱困公司」的指控，其實是倒果為因的扭曲。那些指控台灣鎖國，將改善兩岸關係當成解藥的人，才是台灣被掏空的元凶，而台灣要解開這個枷鎖，單憑自己的力量是無法完成的，必須美中陷入拉扯矛盾，才可能鬆動「台灣接單、中國生產、美國進口」的三角關係，以製造業再起，厚實經濟成長的基礎。另外，在投資方面，過去是資金大量外流，金融帳已連續三十六季淨流出，金額累計四千四百五十四．一億美元，而上市櫃公司投資海外獲利亦大量留在海外，到去年第三季底達五．二兆新台幣。如今因美中貿易戰，台商回台投資已逾六千億元，成果豐碩；加上海外資金匯回優惠辦法通過，更可加速資金的回流。一旦產業與資金大量回台，可以實質增加就業與薪資，那才是再造台灣經濟第二春的契機。

美國專欄作家格茨（Bill Gertz）近期出版了一本名為《瞞天：一窺共產黨中國爭奪全球霸權的行動》的著作，書中直指中國是「二十一世紀邪惡帝國」，更挑明「美國當下面臨的真正威脅，是中國這個比冷戰時期的蘇聯還要危險的國家。」顯示愈來愈多的美國知識份子看清中國意圖稱霸的真面目，將帶來美中關係本質上的改變，強化台灣在美國的全球經貿與戰略架構中舉足輕重的地位，連帶地也給了台灣經濟蛻變帶來助力，促成產業的回流與深耕，形成經濟上的「親美脫中」。總之，邪惡帝國並不可怕，可怕的是找不到自己的路，厚植實力，只想依靠對手的恩賜、施捨，保住假性的繁榮，那才是最致命的危機。

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