自由廣場》再談國際競圖「名牌後遺症」

◎ 賴明煌

將跨越淡水河口的淡江大橋，完工後是全國最寬橋樑，達四十四米、主橋長二公里，主橋塔高二一一米，最大跨距達四五○米，也將是全世界最長主跨距且單塔不對稱斜張橋型。由首獲普立茲克獎的女性建築師、有「曲線女王（Queen of the curve）」之稱的札哈哈迪（Zaha Hadid）聯合團隊於二○一五年設計（隔年她因心臟病驟逝）。哈迪風格相當前衛大膽，但也非常人可以委辦與施工，例如為日本設計的明年東京奧運場館「日本新國家體育館」，即因費用高昂等問題，最後遭取消撤換。

淡江大橋設計後公開招標，經四年共達七次流標，終於在今年四月以近一二五億決標予工信工程公司，預定明年春節後開工，工期六十八個月，預計二○二四年底通車。

無獨有偶，桃園機場公司今年七月承認主辦第三航廈施工標倘若設計不再辦理變更，主體工程將蓋不下去，因為造型奇特且施工難度高，沒有營造商敢來投標。該案是二○一六年完成國際競圖，由普立茲克獎得主、有「建築爵士」稱號的英國Richard Rogers領軍的Rogers Stirk Harbour團隊得到設計標，但工程流標至今。該案設計服務費要花十七億，號稱最美設計，但也最難施工、未來不易維修的雲頂天花板，設計團隊卻不願修圖減做，令人感嘆「請神容易送神難」。

上述世界級設計團隊作品，為何施工廠商不敢來投標，放棄揚名立萬的機會？主要就是「名牌」光環，規劃設計時，大多憑空想像、勾勒願景，並在圖樣上展現筆墨，或者再加些電腦動畫，來迷惑業者與採購評審委員。然而一旦施工實作，就是要「拚生死」了！砍頭生意有人做、賠錢生意沒人問，正是最佳寫照。

筆者從事營建工程約四十年，甲乙丙造均做過，建議業主（不論是公家或私人機構）類似如此特殊的工程建案，盡量採取統包方式，由乙造結合其設計與監造、施工團隊一起負責。其次，要求設計建築師須負責示範施工與預作樣品屋之方式，在工址上陳列其可行全尺寸之實體物，以利其所設計之圖面真正可落實到現場完成，也可讓台灣現場施工工匠的技術全面提升，才能避免設計者鬼畫符亂吹噓、納稅人的血汗錢被「大撒幣」！

（作者為成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

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