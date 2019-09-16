自由廣場》（青年時評）請教黃國昌、徐永明委員

◎ 謝宜甄

立法院開議在即，時代力量黃國昌立委十五日在臉書上宣布，將於新會期提出「房屋稅條例」部分條文修正草案。因台灣房價長期居高不下，提高囤房稅被許多人視為打房的一帖良藥。黃委員的提案，想必獲得不少關心居住正義的民眾支持。

時代力量自二○一六年成為國會第三大黨以來，一直有著關心公平正義的形象。然而從二○一七年的二修勞基法，到今年的「實價登錄2.0」及「反境外敵對勢力併吞滲透法」，時力似乎在提出各種與社會公平正義有關的法案時，常遭到國會最大黨打壓，形成民進黨延續「權貴政治」的輿論，甚至影響去年的地方選舉。然而真是如此嗎？

依據立法院議事規則，法律提案須有十五名以上立法委員之連署，但黨團提案則不受此人數限制；也就是說，就算時代力量黨團僅五人，仍可以黨團名義順利提案。因此時力提案並非困難之事，重點在於後續如何獲得他黨委員支持，最終通過法案。筆者好奇的是，黃國昌、徐永明及時力立院黨團在「法案被民進黨封殺」之前，做了多少努力？

前時力立委林昶佐在同婚通過當天知名的發言中提到，自己打了許多通電話給國民黨立委，要求委員把票投出來；請問黃、徐委員是否也曾以同樣的決心及努力推動法案？未來囤房稅及其他法案是努力協調各方，還是提案後任其「被封殺」、「提後不理」？

一部法案的成形，需要經過長時間的各方協調，立院共有一一三位來自不同政黨、背負各方利益的委員，要人僅因「此部法案符合公平正義」而支持，根本難如登天，有這種想法的人也過於天真。過去三年多以來，民進黨縱然在許多法案上有所爭議，仍是國會中與時力理念最接近的政黨，如何拉攏民進黨改革派，以推動時力關心的法案，應是首要任務，而非在社群及傳統媒體上塑造輿論，將潛在盟友推開，這樣怎能實現時代力量所追求的公平正義？

（作者為政治大學台灣史研究所碩士生）

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