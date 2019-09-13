《新聞線上》馬英九唾面自乾

國民黨總統參選人韓國瑜（中）上週於新北市三重區造勢大會，國民黨主席吳敦義（左）及前總統馬英九（右）前往站台。（資料照）

記者陳杉榮

馬英九在韓國瑜新北造勢場合助講，因韓進場而被打斷，被韓粉噓下台，創下前總統幫黨籍候選人輔選造勢，卻當場被群眾侮辱下台的先例，真是情何以堪！不過話說回來，做為國民黨唯一的前總統，放任吳敦義在初選中胡搞瞎搞，馬英九咎由自取！怨不得別人。

反對年金改革而捲起的這一股韓粉亂流，很像中國元末明初那一段期間的白蓮教，把民進黨政府當成蒙古人，古代是起兵造反，現在用車隊堵蔡，用投票反對。這群人相當不理性，卻強調自己撥亂反正，大義凜然；他們不管國際局勢如何，為了反對民進黨和蔡英文，對北京中國毆打中華民國的任何作為，都視為理所當然。

韓粉們早已厭倦馬英九這類領袖，認為他是亡國之君，把江山奉送給蔡英文。對於韓國瑜信口開河，鼓掌叫好，歡呼稱道，把韓國瑜這位吃喝玩樂一輩子的政客，奉若神明。歷史上朱元璋依附「明教」起義，宣稱「黑暗即將過去，光明將要到來」，韓國瑜「貨出去、人進來、發大財」的口號，像是政治上的春藥，韓粉每天吃得茫酥酥。

造成今天國民黨這個局面的元凶，當然是私心自用的黨主席吳敦義。曾經選擇吳敦義搭檔做為副總統的馬英九也要負連帶責任。向來宣稱最講究制度的馬英九，放任吳敦義操弄初選制度，就算不想公開支持朱立倫，大家曾經聽過馬英九講過一句公道話嗎？這麼自私的人，被韓粉「公然侮辱」，誰能幫他！

今年八月八日，在高雄舉辦莫拉克風災十週年感恩晚會，馬英九和吳敦義都出席。莫拉克風災小林村罹難者超過四百多人，晚會理應肅穆莊嚴，卻見韓粉擺攤叫賣，敲鑼打鼓，韓國瑜在主持人狂喊「尖叫聲」的樂音中出場，當成造勢大會，踐踏千古英靈，當成個人秀場，馬英九身為前總統和國民黨大老，有勸過高雄這位浪子市長，叫他節制一點嗎？

在韓國瑜的演講場被噓，王金平很有經驗。去年市長選舉，王金平出錢出力幫韓國瑜「三山造勢」，卻成了自己選總統的政治墳場，韓國瑜過河拆橋，恩將仇報，哪差你馬英九這一位。他曾痛批三任總統都是台大法律系畢業，經濟和競爭力基本上已殘廢。大罵國民黨領導人這麼多年來，全都自私自利，要嘛玩錢、要嘛玩權力。今年四月二十三日他發表五點聲明，痛斥長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了。

馬英九以前高高在上，俱往矣！韓國瑜和韓粉們早已瞧不起馬英九，馬英九還想到韓造勢場合「享用」他久已生疏的群眾歡呼，懷有這種非分之想，被噓下台，除了唾面自乾，還能怎樣！

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