社論》國民黨的團結與分裂

國民黨大老的廣告，憂心忡忡於「重蹈分裂之路」。其實，二○○○年連宋相爭阿扁得利，固然是歷史殷鑑，二○○四連宋合作依舊飲恨，也是歷史殷鑒。可見，分裂，合作，並不是勝選關鍵。（記者王藝菘攝）

昨天，國民黨大老一字排開登廣告，吶喊「全黨全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半」。不料，此一廣告引來郭台銘退黨動作，「我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事」，國民黨「剩下分贓與腐朽文化」。

當然，這不只是國民黨茶壺裡的風波，因為台灣民眾黨也在攪和。郭台銘退黨，被柯文哲推崇為脫離藍綠泥沼。但是，柯文哲似乎有自己的劇本。從墨綠到兩岸一家親、兩岸不是國際外交關係，到中央電視台正面報導、國台辦公開讚賞。現在的柯文哲，對民進黨充滿復仇者心態，對北京絕不口出惡言。所謂的脫離藍綠泥沼，會不會陷入一中流沙？一九四九前後，中國的第三勢力，標榜超越國共，最後卻是臣服於毛澤東，殷鑑也不算太遠。

國民黨大老的廣告，憂心忡忡於「重蹈分裂之路」。其實，二○○○年連宋相爭阿扁得利，固然是歷史殷鑑，二○○四連宋合作依舊飲恨，也是歷史殷鑒。可見，分裂，合作，並不是勝選關鍵。眉角在於，政見與論述，跟主流民意的距離是近是遠。二○○○連宋分裂，他們個別的政見與論述，都不如阿扁貼近主流民意。二○○四連宋合作，共同的政見與論述，依舊是疏離主流民意。有人說，二○○八馬英九勝選，他的政見與論述，也延續連宋的脈絡。不過，大家應該記憶猶新，二○○八阿扁政權大失人心，造就了大選的鐘擺效應。這有一點類似，二○一二敗給馬英九的小英，二○一六訴諸維持現狀當選，而其勝基在於馬英九政權惹得藍綠皆怒。

所以說，團結一定強嗎？那也未必！後蔣經國時代，李登輝推動民主化、本土化，但是，所謂的非主流派守舊迂腐，活在主流民意的平行時空。為以李登輝為首的主流派，以黨國權貴為首的非主流派，展開激烈的權力鬥爭。儘管如此，當時的分裂，反而強化了國民黨，提高了它在民主時代的競爭力。所以說，分裂並不可怕，關鍵在於為何分裂。今天，國民黨提名韓國瑜，郭台銘不甘雌伏，大老登廣告呼籲團結，郭台銘趁機宣布退黨，分裂戲碼行將重演。只不過，更值得分析的是，這次是為了什麼而分裂？初步看來，兩邊都宣稱是為黨為國為民，但仔細觀察卻不無為己的私心。老實說，郭營韓營的差異，迥異於李登輝時代的主流與非主流之分，在台灣的政治光譜來說，郭韓兩造都是當年非主流的餘波盪漾。郭韓之間的矛盾形成，不是取決於跟台灣主流民意的遠近，而是互別苗頭與北京當局的親疏。韓國瑜，剛上任便忙著拜會香港中聯辦、國台辦主任，在台灣也獲得特定媒體的力挺。郭台銘，事業主體在中國，台灣的民主不能當飯吃。他的主力盟友柯文哲，兩岸一家親、中國警察抓台灣強盜、不是國際外交關係，深獲國台辦讚賞。陣勢很明顯，即使藍營分裂了，那也不是搶當台灣代言人，而是在互爭中國代理人。

話說回來，郭柯兩位，確實臭味相投。郭台銘，被國民黨批評，有提名希望就重回國民黨，未獲提名便稱國民黨守舊迂腐。一回一退之間，一場初選一場夢，國民黨還是那個國民黨，短短幾個月沒有更好更壞，國民黨認為對他仁至義盡了，但他卻缺乏生意不成仁義在的胸懷。柯文哲，第一任選舉，以墨綠來自我定位，綠營大力支持；第二任川劇變臉，用兩岸一家親倒打綠營，也許藍綠是超越了，但他與國台辦不為人知的勾勾纏，是不是有步入紅色陷阱之嫌，儼然成了郭韓之爭的續集，大家不妨繼續看下去。

郭台銘的「翻轉中華民國命運」，氣壯雲霄。現在，藍營綠營，從極統到極獨的政治光譜琳琅滿目。郭台銘向來的主張，聽來聽去都仍在上述的政治光譜之內。由於民間角色，還得以中華民國外掛趴趴走，但這種企業家活動一旦出任公職可以維繫嗎？姑且不論阿扁、小英，如果連蔣、李、馬那些政治專業戶都無法翻轉中華民國的命運，郭柯這種政治個體戶能變出什麼把戲來？北京對郭柯，說穿了就是統戰，目的是拉下小英、裂解國民兩黨，一旦任務達成了，他們就會從次要敵人自動升級為主要敵人，屆時北京看他們的臉色才是真面目，對國民黨不滿的郭台銘、對民進黨怨懟的柯文哲心裡有數嗎？

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