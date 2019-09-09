社論》莫讓總統大選淪為政治脫口秀

距離明年總統大選只剩四個月，以往此際，競爭者的捉對廝殺已經不可開交，社會上瀰漫著喧鬧的選戰氛圍。然而，當下的選舉形勢卻依然詭譎多變，除了民進黨提名蔡英文總統競選連任確定之外，國民黨由於提名人民調下滑難止，甚至波及立委選情，是否重演換柱，傳言不斷。而態度積極的郭柯王，能否整合出一組人馬，或者分進合擊，仍多變數。最令人憂心的是，選舉花招層出不窮，看似熱鬧精彩，卻缺乏價值理念與政見藍圖的論辯，實際上是一場缺少厚度與內涵的選舉。由這樣的選舉樣貌來決定台灣的國家領導人，難怪令人萌生強烈的焦慮。

選舉的主軸在於政見、價值理念與選舉策略，前兩者是基本面，後者是技術面，而基本面應該重於技術面。但是，候選人操弄的往往是選舉的策略，以政治口水、肢體表演及合縱連橫的權術吸引民眾與媒體的目光。反之，政見藍圖與價值理念，或由於著重專業與細節，抑或未能與切身生活貼近，對多數選民而言顯得太過艱澀而產生距離感，因此，歷來的選舉，策略受到的重視及發揮的效果似乎遠高於政見，也就是技術面常常壓過基本面。然而，選戰的正確作法，是基本面為體，技術面為用，本末不能倒置；決戰的重點還是在於政見、價值理念，其次才是選舉策略，如此才能「馬上得天下」之後，又有治理藍圖可以依循，使國家機器在政權交接後，可以很快步入正軌。另外，融合政見理念與選舉策略之最佳方式，便是將政見價值之主要內涵濃縮為精簡易懂、琅琅上口的口號與訴求，以之接地氣，感動選民。

遺憾的是，目前的選舉態勢，大都聚焦於策略的對決，鮮少關涉政見與價值的交鋒。以國民黨為例，其所提名的總統參選人，不僅才剛上任市長，任期尚未做好做滿，而市長選舉時諸多驚奇的主張與承諾，至今未見兌現，已淪為民間的笑柄，卻仍予以提名，所看重的無非就是其民調支持度高，擁有一批打死不退的鋼鐵粉絲，有打敗小英，奪回政權的可能。只以民調高低為標準，卻不認真檢討有何治國藍圖的提名方式，如今紕漏百出，提名人陷入失言以及能力遭到強烈質疑的泥淖，而黨中央卻無力助其解困。此外，「三腳督」或其他競選格局，仍糾結於郭柯王之間如何結盟、合作的策略考量，顯然其分合不在價值理念是否契合，而是決定於經濟實力與政治能量之間如何有效轉換為選票，這似乎就是柯文哲所謂研發選戰原子彈的真正意涵。易言之，新興勢力或政治人物，喜歡標榜超越藍綠，斥責「垃圾不分藍綠」，然而，檢視彼等的實際作法，並未看到有何更高明之處。由此可知所謂超越藍綠的說法，其實不是理念的歧異，只是選票版圖的爭奪戰而已。

台灣當前的挑戰日益嚴峻，中國崛起與經濟向中傾斜導致成長停滯，乃是參選總統大位者必須面對且提出具體對策的兩大議題。中國崛起對台灣的獨立主權形成嚴重威脅，眼前香港幾近崩毀就是台灣最好的借鏡。此外，中國對台灣技術、人才與資金的磁吸，造成台灣產業的空洞化，甚至強化了中國對台施壓的籌碼。故而，如何在地緣政治上建構台灣的戰略優勢，在美中兩強對壘的陣勢中選擇最好的位置，以及做好產業轉型，引導資金回流，降低對中國的經貿依賴，為台灣打好基礎，走出活路，這些攸關國家生存的重大議題，難道不是各大陣營應該辯論交鋒的焦點？換言之，各個參選人為台灣的生存與出路籌謀獻策，猶恐有未得周延之虞，何來閒暇整天鬥嘴鼓，搞政治密室交易，以圖謀大位，增添個人的榮華富貴為己任？

平心而論，總統大選至今，已成為參選人與政黨的一場權力遊戲，求勝的策略考量高過政見論述與國家未來的探索，普遍所見者莫不是充滿政治算計的權鬥，嚴重缺乏理念價值的堅持，乃逐漸淪為一場實境脫口秀。參選人每天上演的是空泛蒼白的言辭攻防，並且沉迷於爭取粉絲與網路聲量的政治版線上遊戲，令人厭倦。多數參選人的民調由高峰墜落，也算是多數沉默民意的反撲吧。

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