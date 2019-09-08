自由廣場》只對「外國勢力」說真話的林鄭

◎ 彭成毅

從路透最近放出香港特首林鄭月娥的錄音考究，很多人忽視了林鄭在什麼場合跟哪些人表露心聲。

消息指出，林鄭在八月二十六日的「Vision 2047基金會」飯局上，用英文對外籍人士闡明她現在的尷尬處境，期望博得同情。該演講地點在中環的「香港會」（Hong Kong Club）。

「香港會」是香港在地的英式紳士會所，早期只有英國籍白人男性的上流階級可以參加，後來開放給有身分地位的華人和女性。「Vision 2047基金會」的組成恰好符合上述條件——白人、華人及女性。現任主席聶雅倫（Nicholas C. Allen）於八○年代從英國來到香港，從事房地產投資。前主席多夫曼（Robert Dorfman）則是生於香港的俄羅斯猶太裔，祖父輩曾從俄羅斯逃難到哈爾濱和天津。其他白人成員還包括中電集團執行長包立賢（Andrew Brandler）、香港科技園公司主席蒲祿祺（Nicholas Brooke）、美國人詹康信（James Thompson）和前港府官員苗學禮（Tony Miller）與簡德倫（Michael Cartland）。

華裔人士中不乏香港顯赫家族的子弟，像是前政務司司長唐英年的堂弟唐裕年（Martin Tang）、邵逸夫侄孫邵在德（Marcus Shaw）和董建華好友、利豐集團家族的馮國經（Victor Fung）。前港府政務官簡何巧雲（Rachel Cartland）則是少數的女性成員。她數年前就在香港「外國記者會」上批評香港政治制度是「世界上最荒謬的」，且瀕臨無法管治的邊緣。

由此可見，這批「外國勢力」和「高等華人」並非「洋五毛」或親共紅頂商人，而是在香港民間和北京政府之間遊走，想要左右逢源的英系商團。從「Vision 2047基金會」七月二十九日發表的公開信中，可以得知他們對香港目前局勢的憂心，認為大多數示威者是有秩序和負責任的，甚至一些人對機場示威者的創意和守秩序有深刻印象，只有某些激進派相信他們有道德制高點，以至於可以違反法律。他們對本次事件的未來發展沒有特定的答案，只期盼各方能夠有平衡的視角。

既然該基金會的立場如此「和理非」，而非強烈譴責示威者、全力支持港警，為何作為北京棋子、蹩腳特首的林鄭會選擇對他們吐露真心話？只能說這是符合「中國特色」的「外國人特供」。只要是符合統戰價值的外國勢力，中共都會用利益拉攏，或是用言語安撫，即便當下他們仍未成為「自己人」。當他們成為「自己人」後，是否還能得到如此的外國人待遇？且看台商和李嘉誠的處境便可略知一二。

（作者為台大政治系學生，馬來西亞籍）

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