自由廣場》國民黨快讓鳳凰上來吧！

◎ 康友財

謝震武新聞面對面提到「『鳳凰與雞』在東南亞瘋傳！」再查其他媒體報導，大意是印尼移工社群裡已經在傳「鳳凰與雞」的韓國瑜歧視性發言。這個草包現在真的開始要征服宇宙了，日本人、印尼人都認識他。

只是讓人納悶：國民黨推出這種水準的總統參選人，黨員的面子往哪邊擺？國民黨已經被共產黨看扁好幾十年，明年萬一韓國瑜當選總統，與習近平兩相對照，只會被看得更扁！連台灣選民都會被拖下水「怎麼選出這種貨色！」搞不好那力挺韓國瑜的蔡衍明，「識人」的眼光讓國台辦懷疑，從此行情更差也說不定！

政治人物「妄語」，本來可大可小，偶一失言，大致上社會大眾多會包容，像蔡英文上個月說台灣駐紐約辦事處的大樓是她擔任行政院副院長時購入，立即被糾正說事實上是游錫堃任閣揆時決定購入的；蔡英文隨即道歉，說「我的記憶確實有不正確的地方。我對游院長感到非常不好意思」。媒體也沒有再繼續煽風點火下去。

但韓國瑜不一樣，他是習慣性妄語，謊話渾話滔滔不絕，被拆穿後鮮少認錯，甚至硬拗硬掰，給人的印象就很差。加上就任高雄市長後，至今不過幾個月，根本拿不出實際施政成果，支持者想幫他說話都難。這恐怕是韓的民調直線下降主因吧！

誠懇建議國民黨，真的要考慮「換瑜」。朱立倫最理想，拿得出實際施政成績，人品上歷來都沒有傳出什麼重大瑕疵，樣子也不難看；郭台銘也不差，雖無從政經驗，但講話、人品、見識，樣樣都比韓國瑜高上一截。吳敦義主席當深思，別成國民黨千古罪人！

（作者現任教職，桃園市民）

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