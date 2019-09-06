新聞線上》柯文哲什麼顏色都不是

親民黨的宋楚瑜是柯文哲的市政最高顧問，柯多次公開推崇「橙色」的宋楚瑜，和親民黨眉來眼去，還創造出了「可頌麵包」的一段佳話。（資料照）

記者陳杉榮

台北市長柯文哲或許不會投入這次總統大選，但他攪和的程度不遜於任何選手。從扭扭捏捏「猶抱琵琶半遮面」，一下要選，一下抓頭，繼而大玩「郭柯王三結義」的權力遊戲，在藍營的水池裡興風作浪，後來吃便當靈機一動，創建了「台灣民眾黨」，一路走來，毫不如一。他用掉的顏色，早已突破政治人物的極限。

柯文哲以挺扁醫師的「墨綠色」起家，吸取綠營的日月精華，蔡英文支持他，李登輝支持他，二○一四年他代表「綠營」和國民黨的連勝文對壘。聰明的柯文哲，知道在台北這個天龍國，綠營不是當選的保證書，改為主打「白色力量」，說要超越藍綠，口號喊得很大聲很漂亮。當選後不久，卻和旺中蔡衍明的「白色覺醒」結盟了。

「白色力量」莫名其妙崛起，對於拿蔡英文沒轍的「紅色北京」來說，若能以白制綠，也算是不得已中的不得已。最近蔡衍明在直播中多次強調他是協助過柯文哲的人，如今被打成紅媒，柯文哲沒有替他發聲，還在他頭上「放屎放尿」，令他失望。柯文哲閃避，只回說蔡是粗人，講話粗魯。但中國央視特別製作柯文哲的專題報導，大讚他「人氣遙遙領先」，可能會參選二○二○「台灣地區領導人」。這麼鮮明的「紅色」，從來沒看見柯做了什麼有說服力的解釋。

柯文哲經由「雙城論壇」，搭上了中共的線頭，習近平的「兩岸一家親」，如同錄音帶不斷電重播，每天從柯文哲的嘴巴講出來，主張統一的新黨主席郁慕明可樂了，看到柯文哲「兩岸血濃於水」，代表「黃色」的新黨支持柯文哲連任，可是不爭的事實。

親民黨的宋楚瑜是柯文哲的市政最高顧問，柯多次公開推崇「橙色」的宋楚瑜，和親民黨眉來眼去，還創造出了「可頌麵包」的一段佳話。選舉受到親民黨的大力支持，宋楚瑜還把他列為「接班人」，顯見宋自認為兩者關係之密切。

未料，為了「縱橫藍海」，也為了「報復綠營」，宋楚瑜這個親民黨池子太淺了，柯文哲把郭台銘和王金平拖出來，大演三結義的戲碼，攪翻藍營，把韓國瑜嚇死了，把吳敦義嚇壞了；同時也惹毛了小池子裡面的宋主席。找個理由搪塞吧！他吃個便當就想到了組黨，把蔣渭水拿出來消費吧，反正沒有智慧財產權，不用本錢，「台灣民眾黨」噗一聲，就誕生了。

許多台灣人在問，柯文哲是什麼顏色？雨過天青時，抬頭看看彩虹吧！拱形的七彩光譜，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，都可能是柯文哲的顏色，「改變成真、繼續發生」，誰要信了他的話，誰就是笨蛋！

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